How to watch live stream OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: OnePlus भारत में इस साल (2023)अपने दूसरे प्रॉडक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। वनप्लस के ‘Larger Than Life’ इवेंट में दो नए किफायती प्रॉडक्ट से पर्दा उठाया जाएगा। OnePlus Nord CE 3 Lite 5G और OnePlus Nord Buds 2 मंगलवार (4 अप्रैल 2023) को भारत में एंट्री करें। नए वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी को देश में 25000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया जा सकता है। फोन के बारे में पिछले कई दिनों से लगातार टीजर और लीक रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता रहे हैं नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी और नॉर्ड बड्स 2 के लॉन्च इवेंट को लाइव देखने का तरीका…

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G और OnePlus Nord Buds 2 के लॉन्च इवेंट को देश में YouTube और सोशल मीडिया प्लटैफॉर्म जैसे फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इवेंट की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। इस ऑनलाइन इवेंट में दोनों नए वनप्लस प्रॉडक्ट लॉन्च करेगी।

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Details

वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी, पिछले नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी का अपग्रेड वेरियंट है। OnePlus Nord CE 2 Lite देश में 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5जी स्मार्टफोन में से एक है। ऑफिशियल टीजर के मुताबिक, नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी के डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं और इसे दो कलर में लॉन्च किया जाएगा।

ऑफिशियल ब्लॉग से संकेत मिलते हैं कि वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 8 जीबी त रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही वनप्लस का यह पहला फोन है जिसे 108 मेगापिक्सल रियर सेंसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। स्क्रीन को 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा नॉर्ड सीरीज के इस आने वाले फोन में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OxygenOS 13.1 स्किन मिलने की उम्मीद है। फोन में 5000mAh बैटरी और 67W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

OnePlus Nord CE 3 Lite Price in India

वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में 25000 रुपये से कम में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, अभी तक कंपनी ने कीमत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है। एक लीक रिपोर्ट में पता चला था कि हैंडसेट की शुरुआती कीमत देश में 21,999 रुपये होगी।

बात करें वनप्लस बड्स 2 की तो कंपनी ने पु्ष्टि कर दी है कि नॉर्ड बड्स 2 को ANC सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें पिछले वेरियंट की तुलना में फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। बड्स प्रो 2 की तरह ही नॉर्ड बड्स 2 में BassWave टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है।