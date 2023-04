OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: लिमिटेड टाइम के लिए वनप्लस फ्री दे रही 3000 रुपये वाले ईयरफोन, पहली सेल कल

OnePlus Free Offer: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G स्मार्टफोन के साथ कंपनी OnePlus nord buds CE ईयरफोन ऑफर कर रही है।

वनप्लस नॉर्ड सीई लाइट 5जी के साथ वनप्लस बड्स सीई फ्री मिलेंगे।

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Free Offers: OnePlus ने हाल ही में भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन वनप्लस नॉर्ड सीई3 लाइट 5जी लॉन्च किया है। कंपनी ने फोन के साथ OnePlus Nord Buds 2 से भी इवेंट में पर्दा उठाया था। दोनों प्रॉडक्ट को ऐमजॉन इंडिया पर मंगलवार (11 अप्रैल 2023) से खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पहली सेल में नए OnePlus Nord CE 3 Lite स्मार्टफोन के साथ कंपनी OnePlus Nord Buds CE स्मार्टफोन फ्री ऑफर कर रही है। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर ऐमजॉन इंडिया, वनप्लस ई-स्टोर, वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर और ऑथराइज्ड स्टोर पर सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा। OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Price in India वनप्लस ने खुलासा किया है कि OnePlus Nord CE 3 Lite 5G स्मार्टफोन की खरीद पर कंपनी 2,999 रुपये की कीमत वाले वनप्लस नॉर्ड बड्स सीई फ्री देगी। इसके अलावा वनप्ल नॉर्ड वॉच खरीदने पर 1000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। यह ऑफर OnePlus.in और वनप्लस स्टोर ऐप पर मिलेगा और 12 से 15 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप 12 से 15 अप्रैल तक इस ऑफर का फायदा नहीं ले पाते हैं तो 16 अप्रैल से कंपनी फोन खरीदने पर 500 रुपये की छूट देगी। वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को 19,999 रुपये के बेस वेरियंट में लॉन्च किया गया है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 21,999 रुपये है। यह फोन क्रोमैटिक ग्रे और पेस्टल लाइम कलर में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले वनप्लस ने खुलासा किया था कि ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स फुल स्वाइप और EMI के साथ 1000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर 11 अप्रैल और 21 अप्रैल के बीच फोन खरीदने वाले यूजर्स को मिलेगा। Also Read 5000mAh बैटरी वाले Poco C51 को आज खरीदने का मौका, पहली सेल में मिल रही छूट टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने ऐलान किया है कि 399 रुपये के रिचार्ज में अतिरिक्त 100 जीबी डेटा मिलेगा। इसके अलावा 3 महीने के लिए 700 रुपये की कीमत वाला EazyDiner सब्सक्रिप्शन, Ixigo के जरिए फ्लाइट पर 750 रुपये की छूट और 49 रुपये में 3 महीने के लिए ET Prime सब्सक्रिप्शन जैसे फायदे मिलेंगे। Also Read कमबैक! लॉन्च हुआ ड्यूल कैमरे और बड़ी स्क्रीन वाला नया स्मार्टफोन HTC Wildfire E3 Lite OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Subscription वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी में 6.72 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया है जो 6nm प्रोसेस पर बेस्ड है। वनप्लस के इस हैंडसेट में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है। बता दें कि 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आने वाला यह कंपनी का पहला फोन है। हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। https://www.jansatta.com/blank.html

