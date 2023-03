OnePlus Nord CE 3: इस डिवाइस का रीब्रैंडेड वर्जन होगा वनप्लस का नया फोन! 7 मार्च को लॉन्च, स्पेसिफिकेशन्स लीक

OnePlus Ace 2V Specifications: वनप्लस ऐस 2वी स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली 6.74 इंच 1.5K फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दी गई है।

वनप्लस ऐस 2वी स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर मिलता है। (प्रतीकात्मक फोटो)

OnePlus Ace 2V Launch: आखिरकार वनप्लस ने सारी अफवाहों पर विराम लगाते हुए नए स्मार्टफोन OnePlus Ace 2V की पुष्टि कर दी है। वीबो पर कई सारी पोस्ट करके कंपनी ने आने वाले वनप्लस ऐस 2वी के स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च डेट कन्फर्म कर दिए हैं। नया फोन कंपनी की Ace Series का हिस्सा है और OnePlus Ace 2 का ज्यादा किफायती वर्जन है। आइये आपको बताते हैं वनप्लस 11R 5G की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ… OnePlus Ace 2V Specifications, Features वनप्लस ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर OnePlus Ace 2V के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा कर दिया है। वनप्लस ऐस 2वी में 6.74 इंच 1.5K फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन 2772 x 1240 पिक्सल है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और एचडीआर10+ सर्टिफाइड है। वनप्लस का दावा है कि 1.5K डिस्प्ले, कन्वेन्शनल 2K रेजॉलूशन वाली डिस्प्ले की तुलना में 24.4 प्रतिशत कम बैटरी खपत करेगा। OnePlus Ace 2V मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन दो स्टोरेज वेरियंट में आता है। वनप्लस के इस फोन को 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट और 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट के साथ लॉन्च किया जाएगा। Also Read 4000 रुपये में घर ले जाइए लेटेस्ट रेडमी स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी OnePlus Ace 2V में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हालांकि, अभी तक कैमरा स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में पता चला है कि रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल सेंसर और 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल सोनी IMX471 फ्रंट सेंसर दिया गया है। Also Read Holi 2023: होली पर ऐसे बुक करें सस्ते फ्लाइट टिकट,जानें क्या है तरीका आने वाले वनप्लस स्मार्टफोन को 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग दी गई है। वनप्लस Ace 2V को हाल ही में बेंचमार्किंग वेबसाइट AnTuTu पर लिस्ट किया गया था और इससे पुष्टि होती है कि फोन ऐंड्रॉयड 15 के साथ आएगा। Oneplus Ace 2V में दांयी तरफ कंपनी आइकॉनिक Alert Slider दिया जाएगा। फोन में माइक्रोफोन के साथ IR ब्लास्टर दिया जाएगा। चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। OnePlus Ace 2V Launch Date वनप्लस ऐस 2वी स्मार्टफोन को 7 मार्च 2023 को लॉन्च किया जाएगा। इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे होगी। वनप्लस ने डिवाइस की प्री-बुकिंग चीन में पहले ही शुरू कर दी है। OnePlus Ace 2V को भारत में OnePlus Nord 3 नाम से रीब्रैंड करके लॉन्च किया जा सकता है।

