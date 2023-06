OnePlus Nord CE 3 5G के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले लीक, जानें क्या-कुछ होगा खास

OnePlus Nord CE 3 5G Specifications Leaked: वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5जी में 128 जीबी तक स्टोरेज और 16 जीबी तक रैम सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5जी स्मार्टफोन अगले महीने जुलाई में होगा लॉन्च

OnePlus Nord CE 3 5G Specifications Leaked: OnePlus भारत में Nord Series के नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। OnePlus Nord CE 3 5G देश में कंपनी की नॉर्ड सीरीज का अब तक का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन होगा। वनप्लस ने हैंडसेट को अगले महीने (जुलाई 2023) में लॉन्च करने की जानकारी दे दी है। लेकिन अब एक नई लीक में वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5जी के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले सामने आ गए हैं। टिप्स्टर मुकुल शर्मा (Stufflistings) ने नॉर्ड सीई 3 के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। टिप्स्टर का दावा है कि फोन का कोडनेम Ziti होगा। इस स्मार्टफोन में OnePlus 11 5G वाला ही प्राइमरी कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। OnePlus Nord CE 3 5G Leaked Specifications वनप्लस नॉर्ड CE 3 5G स्मार्टफोनव को देश में 25000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल वनप्लस ने भारत में फोन को लॉन्च किए जाने के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। टिप्स्टर मुकुल शर्मा का दावा है कि नॉर्ड सीई 3 के इंडियन वेरियंट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G प्रोसेसर दिया जाएगा। Also Read अब दो नए कलर में सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, इसमें है 200MP कैमरा OnePlus Nord CE 3 5G को लेकर खबरें हैं कि भारत में हैंडसेट को 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। फोन में वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 16 जीबी तक रैम सपोर्ट मिलेगा। फोन में HyperTouch और HyperBoost जैसे गेमिंग-सेंट्रिक जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। स्मार्टफोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। Also Read सैमसंग, रियलमी, रेडमी और मोटोरोला के बेस्ट स्मार्टफोन, इनमें है 200MP कैमरा इसके अलावा खबरें हैं कि नॉर्ड सीई 3 5जी में 6.7 इंच की फ्लूड AMOLED डिस्प्ले होगी। स्क्रीन की ब्राइटनेस 950 निट्स तक होने की उम्मीद है। जबकि रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक हो सकता है। टिप्सटर शर्मा ने नॉर्ड सीई 3 5जी के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स की भी जानकारी दी। टिप्स्टर का दावा है कि फोन में रियर पर ट्रिपल-कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन में OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल Sony IMX890 प्राइमरी सेंसर होगा। नॉर्ड सीई 3 में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी होंगे। रियर कैमरे में 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने की उम्मीद है। डिवाइस में IR ब्लास्टर, NFC सपोर्ट आदि फीचर्स दिए जाएंगे। हैंडसेट में एक अलर्ट स्लाइडर भी मिलने की उम्मीद है। नॉर्ड सीई् 3 में प्लास्टिक फ्रेम दिया जाएगा। टिप्स्टर का कहना है कि फोन को एक्वा सर्ज और ग्रे शिमर कलर में उपलब्ध कराया जाएगा। यह फोन OxygenOS 13.1 के साथ आएगा। हैंडसेट में दो बड़े ऐंड्रॉयड और तीन साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने की उम्मीद है।

