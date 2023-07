OnePlus Nord CE 3 5G: जानें कब से बिकेगा वनप्लस का नया फोन, सेल डेट और ऑफर्स लीक

OnePlus Nord CE 3 5G Sale Date Leaked: वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5G की सेल डेट और ऑफर्स लक हो गए हैं।

वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5जी स्मार्टफोन

OnePlus Nord CE 3 5G स्मार्टफोन को इसी महीने (जुलाई 2023) लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय कंपनी ने जानकारी दी थी कि वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5जी की बिक्री अगस्त 2023 में शुरू होगी। लेकिन वनप्लस ने लॉन्च के समय हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा कर दिया था। अब एक नई लीक में वनप्लस के मिड-रेंज स्मार्टफोन की सेल डेट का पता चला है। आपको बताते हैं नए नॉर्ड सीई 3 5जी की कीमत, सेल डेट और ऑफर्स के बारे में… टिप्स्टर योगेश बरार का दावा है कि नॉर्ड सीई 3 5जी स्मार्टफोन 5 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सेल डेट के अलावा टिप्स्टर ने नॉर्ड सीई 3 5जी के बैंक ऑफर्स का भी खुलासा कर दिया है। टिप्स्टर का कहना है कि फोन को चुनिंदा बैंक कार्ड के साथ 2000 रुपये के डिस्काउंट पर लिया जा सकेगा। फोन को ऐमजॉन इंडिया पर उपलब्ध कराया जाएगा। OnePlus Nord CE 3 5G कीमत वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 24,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वाला हाई-ऐंड मॉडल 26,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। Also Read Twitter पर फिर बड़े बदलाव की तैयारी में Elon Musk, सिर्फ Dark Mode में चलेगा X प्लेटफॉर्म वनप्लस के इस फोन को भारत में एक्वा सर्ज और ग्रे शिमर कलर वेरियंट में उपलब्ध कराया गया था। कंपनी द्वारा जल्द ही ऑफिशयल तौर पर सेल डेट और ऑफर्स का ऐलान किए जाने की उम्मीद है। OnePlus Nord CE 3 5G फीचर्स वनप्लस नॉर्ड सीई3 5जी देखने में प्रीमियम नॉर्ड 3 जैसा ही है। हैंडसेट में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली 6.7 इंच फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। वनप्लस के इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है। फोन में 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मौजूद है। वनप्लस के इस फोन में डुअल स्पीकर्स और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोटोग्राफी के लिए नॉर्ड सीई 3 5जी में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मौजूद है। स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। वनप्लस के इस डिवाइस को ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Oxygen OS 13 के साथ लॉन्च किया गया है। इस हैंडसेट में डॉल्बी एटमस के साथ डुअल स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 5G, ब्लूटूथ 5.2 और वाई-फाई 6 सपोर्ट दिए गए हैं।

