OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: 20,000 रुपये से कम में मिल रहा वनप्लस का 5G स्मार्टफोन, 3167 रुपये में ले जाएं घर

OnePlus Nord CE 2 Lite G Price in India: वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी स्मार्टफोन को ऐमजॉन इंडिया से 18999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट को ऐमजॉन से छूट पर लिया जा सकता है।

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Discount Offer: वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी कंपनी की नॉर्ड सीरीज का किफायती स्मार्टफोन है। वनप्लस के इस अफॉर्डेबल स्मार्टफोन को ऐमजॉन इंडिया से ऑफर्स के साथ लिया जा सकता है। अगर आपकी बजट 20000 रुपये से कम है और कम दाम वाला किफायती फोन चाहते हैं तो OnePlus के इस हैंडसेट को ले सकते हैं। OnePlus Nord CE 2 Lite 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट स्क्रीन जैसे फीचर्स के साथ आता है। जानें नए वनप्लस स्मार्टफोन की कीमत व ऑफर्स के बारे में सबकुछ… OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Offers वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को ऐमजॉन से 18,999 रुपये में लिया जा सकता है। फोन को नो-कॉस्ट ईएमआई के तह 3167 रुपये प्रति महीने पर भी लेने का मौका है। ऐमजॉन से फोन लेने पर पार्टनर ऑफर के तहत 6 महीने के लिए Spotify Premium सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Features वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है जो EIS के साथ आता है। इसके अलावा हैंडसेट में 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। यह फोन 16 मेगापिक्सल सोनी IMX471 सेल्फी सेंसर के साथ आता है। फोन में AI scene enhancement, Dual-View Video, HDR, Night Portrait, Panorama Mode जैसे फीचर्स मिलते हैं। वनप्लस के इस फोन में 6.59 इंच की डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन का रेजॉलूशन 2412 x 1080 पिक्सल और पिक्सल डेनसिटी 402ppi है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Oxygen OS के साथ आता है। वनप्लस के इस किफायती फोन में Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रसोसेर और 5000mAh की बैटरी मिलती है।

