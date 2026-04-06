वनप्लस भारत में अपना लेटेस्ट Nord 6 स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। मंगलवार (6 अप्रैल 2026) को कंपनी अपने नए OnePlus Nord 6 स्मार्टफोन से पर्दा उठाएगी। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही वनप्लस नॉर्ड 6 के मुख्य फीचर्स के बारे में लीक और कई टीजर से जानकारी सामने आई है। पिछली जेनरेशन वाली नॉर्ड डिवाइस की तुलना में नए वनप्लस स्मार्टफोन में कई बड़े अपग्रेड मिलेंगे। नए वनप्लस नॉर्ड 6 स्मार्टफोन में 9000mAh बैटरी, Snapdragon 8s Gen 4 जैसे फीचर्स दिए जाएंगे।

OnePlus Nord 6 Display

वनप्लस नॉर्ड 6 स्मार्टफोन में 6.78 इंच फ्लैट AMOLE डिस्प्ले दी गई है जो 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगी। स्क्रीन 165 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी ताकि फोन में स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूथ बन सके।

डिस्प्ले को 3600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फोन में Aqua Touch सपोर्ट भी मिलेगा यानी पानी से भीगी उंगलियों के साथ भी स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स करेगा।

OnePlus Nord 6 Processor

वनप्लस नॉर्ड 6 स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट के साथ आएगा जो 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इस प्रोसेसर के साथ फोन में खासतौर पर गेमिंग और मल्टीटास्किंग में बेहतर परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है।

फोन में 12GB तक रैम और 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगी। डिवाइस में हाई-फ्रेम-रेट गेमिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

OnePlus Nord 6 Design

वनप्लस नॉर्ड 6 की डिजाइन में वनप्लस 15 की झलक मिलती है यानी स्लीक लुक, स्मूथ एज और घुमावदार किनारों के साथ आएगा। डिवाइस में रियर पर स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। डिवाइस को फ्रेश मिंट, पिच ब्लैक और होलोग्राफिक क्विकसिल्वर कलर में पेश किया जाएगा।

ड्यूरेबिलिटी के लिए डिवाइस में IP66, IP68, IP69 और IP69K डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप रेजिस्टेंस फीचर के साथ आएगी। वनप्लस ने फोन में 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने का वादा किया है।

OnePlus Nord 6 Camera

वनप्लस नॉर्ड 6 स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। फोन में OIS के साथ 50MP प्राइमरी रियर सेंसर और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलेंगे।

सेल्फी और वीडियो के लिए फोन को 32MP फ्रंट कैमरे के साथ पेश किया जाएगा। सेल्फी कैमरा ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ आएगा।

OnePlus Nord 6 Battery

वनप्लस के इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। फोन को रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग के साथ पेश किया जाएगा।

OnePlus Nord 6: संभावित कीमत

वनप्लस नॉर्ड 6 को भारत में 35000 से 40000 रुपये के बीच लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। डिवाइस को फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस फीचर्स के साथ प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया जाएगा।