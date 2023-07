OnePlus Nord 3 vs Nord 2T: वनप्लस के दो स्मार्टफोन में बड़ी टक्कर, जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा

OnePlus Nord 3 vs Nord 2T: वनप्लस नॉर्ड 3 और वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन में क्या है बड़ा अंतर? जानें डिटेल

वनप्लस नॉर्ड 3 और वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना

OnePlus Nord 3 vs Nord 2T: वनप्लस ने हाल ही में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन भी नॉर्ड 3 वाली प्राइस कैटिगिरी में आता है। OnePlus के इन दोनों स्मार्टफोन में कुछ बड़े फर्क हैं। नॉर्ड 3 स्मार्टफोन को बेहतर डिस्प्ले और पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। OnePlus के इन दोनों फोन में क्या-कुछ है खास? आइये करते हैं इन दोनों फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना… OnePlus Nord 3 vs Nord 2T कीमत वनप्लस नॉर्ड 3 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 33,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। जबकि 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 37,999 रुपये में लेने का मौका है। वहीं वनप्लस नॉर्ड 2टी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 28,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 33,999 रुपये में लिया जा सकता है। Also Read OnePlus 12 स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक, बड़ी बैटरी के साथ मिलेगा फ्लैगशिप प्रोसेसर! OnePlus Nord 3 vs Nord 2T डिजाइन और बिल्ड वनप्लस नॉर्ड 3 में वनप्लस नॉर्ड 2टी जैसी ही डिजाइन दी गई है। इस फोन में एक फिजिकल अलर्ट स्लाइडर दिया गया है। स्मार्टफोन में बांयी तरफ एक वॉल्यूम रॉकर बटन और दांयीं तरफ पावर बटन दिया गया है। वनप्लस के इस लेटेस्ट फोन का डाइमेंशन 162.6 x 75.1 x 8.1mm है। और इसका वजन 193.5 ग्राम है। वनप्लस का यह स्मार्टफोन मिस्टी ग्रीन और टेम्पेस्ट ग्रे कलर ऑप्शन में आता है। Also Read WhatsApp का नया फीचर देखा? अब चैट करने के लिए अनजान नंबर नहीं करना होगा सेव, जानें पूरी डिटेल वनप्लस नॉर्ड 2टी का डाइमेंशन 159.1 x 73.2 x 8.2mm है। इस हैंडसेट का वजन करीब 190 ग्राम है। स्मार्टफोन को ग्रे शैडो और जेड फॉग कलर में लिया जा सकता है। OnePlus Nord 3 vs Nord 2T डिस्प्ले वनप्लस नॉर्ड 3 स्मार्टफोन में 6.74 इंच सुपर Fluid AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन (2772 x 1240 पिक्सल) है। स्क्रीन 40 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक डायनमिक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स रेट 1000 हर्ट्ज़ है और यह HDR10+ सपोर्ट करती है। वहीं वनप्लस नॉर्ड 2टी में 6.43 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है और इसका रेजॉलूशन (2400 x 1080 पिक्सल) है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है और यह HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है। OnePlus Nord 3 vs Nord 2T ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम व स्टोरेज वनप्लस नॉर्ड 2टी में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1300 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 8 जीबी व 12 जीबी रैम के साथ 128 और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। वहीं वनप्लस नॉर्ड 3 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 8 व 16 जीबी रैम ऑप्शन के साथ 128 जीबी व 256 जीबी स्टोरेज का विकल्प मिलता है। यह चिपसेट बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है और बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो नॉर्ड 2टी और नॉर्ड 3 दोनों स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 पर चलते हैं। नॉर्ड 2टी में Oxygen OS 13 स्किन दी गई है जबकि Nord 3 स्मार्टफोन OxygenOS 13.1 के साथ मिलेगा। यानी नॉर्ड 3 में नए फीचर्स मिलेंगे। वनप्लस का कहना है कि नॉर्ड 3 में तीन OS अपडेट और चार साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलेंगे। जबकि वनप्लस 2टी में दो ओएस अपडेट के बाद बड़े अपडेट मिलना बंद हो जाएंगे। OnePlus Nord 3 vs Nord 2T बैटरी वनप्लस नॉर्ड 3 फोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो वनप्लस की 80W SuperVOOC चार्जिंग फीचर सपोर्ट करती है। हैंडसेट में चार्जंग और डेटा ट्रांसफर के लिए USB टाइप-सी 2.0 पोर्ट दिया है। नॉर्ड 3 स्मार्टफोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 16 जीबी स्टोरेज के साथ आने वाला यह पहला नॉर्ड स्मार्टफोन है। OnePlus Nord 3 vs Nord 2T कैमरा वनप्लस नॉर्ड 3 में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। हैंडसेट में आगे की तरफ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। बात करें वनप्लस नॉर्ड 2टी की तो इस फोन में भी नॉर्ड 3 वाला ही कैमरा सेटअप है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर है लेकिन यह पुराना और थोड़ा कम पावरफुल है। हैंडसेट में 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर भी है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

