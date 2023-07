OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro: वनप्लस और आईक्यू के पावरफुल मिड-रेंज स्मार्टफोन, जानें किसमें कितना है दम

OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लगातार मिड-रेंज में नए फोन लॉन्च किए जा रहे हैं। हाल ही में OnePlus और iQOO ने भी भारत में अपने नए फोन से पर्दा उठाया है। OnePlus Nord 3 और iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन 40,000 रुपये से कम दाम में आते हैं। वनप्लस और आईक्यू के इन फोन में शानदार स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स दिए गए हैं। वनप्लस नॉर्ड 3 और आईक्यू नियो 7 प्रो में क्या-कुछ है फर्क? आपको बताते हैं इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बीच में क्या फर्क है। OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro डिजाइन आईक्यू नियो 7 प्रो स्मार्टफोन को बोल्ड डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। फोन को लेदर फिनिश के साथ औरेंज वेरियंट में लिया जा सकता है। जबकि ब्लैक वर्जन में AG Glass का इस्तेमाल किया गया है। Neo 7 Pro का वजन 199.5 ग्राम और मोटाई 8.85mm है बात करें वनप्लस नॉर्ड 3 की तो इस फोन में रियर पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। फोन को मैट ग्रे और ग्लॉसी ग्रीन फिनिश के साथ खरीदा जा सकता है। यह फोन IP54 सर्टिफिकेशन के साथ आता है यानी डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस है। नॉर्ड 3 का वजन करीब 193 ग्राम और मोटाई 8.15mm है। Also Read क्यों 80 प्रतिशत से ज्यादा चार्ज नहीं करनी चाहिए स्मार्टफोन की बैटरी? जानें बैटरी हेल्थ से जुड़ी जरूरी बातें वनप्लस और आईक्यू के इन दोनों फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro डिस्प्ले वनप्लस नॉर्ड 3 स्मार्टफोन में 6.74 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 1.2K रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। स्क्रीन HDR10+ सपोर्ट करती है और प्रोटेक्शन के लिए Dragontrail glass मिलता है। Also Read Google Pay UPI Lite: बिना PIN डाले फटाफट होगी ऑनलाइन पेमेंट, जानें तरीका आईक्यू नियो 7 प्रो में 6.78 इंच डिस्प्ले दी गई है जो 1.5K रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। यह फोन 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट करती है। OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro प्रोसेसर वनप्लस नॉर्ड 3 स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिट 9000 चिपसेट दिया गया है। जबकि आईक्यू नियो 7 प्रो को क्वालकॉम स्नैपड्रैन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर के साथ उपलब्ध कराया गया है। OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro सॉफ्टवेयर वनप्लस नॉर्ड 3 स्मार्टफोन OxygenOS 13.1 साथ आता है जो ऐंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है। कंपनी ने फोन में 3 साल तक बड़े OS और 4 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट देने का वादा किया है। आईक्यू नियो 7 प्रो को ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Funtouch OS 13 के साथ आता है। कंपनी ने फोन में 2 साल तक बड़े OS अपग्रेड और 3 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट देने का वादा किया है। OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro कैमरा वनप्लस नॉर्ड 3 में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50MP प्राइमरी सोनी IMX890 सेंसर है जो OIS सपोर्ट करता है। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी हैं। स्मार्टफोन से 60fps पर 4K रेजॉलूशन में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल Samsung GN5 सेंसर दिया गया है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट करता है। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। फोन में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro बैटरी आईक्यू नियो 7 प्रो और वनप्लस नॉर्ड 3 स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। आइक्यू का स्मार्टफोन 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जबकि वनप्लस नॉर्ड 3 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। OnePlus Nord 3 Vs iQOO Neo 7 Pro कीमत वनप्लस नॉर्ड 3 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 33,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। जबकि 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 37,999 रुपये में आता है। वहीं आईक्यू नियो 7 प्रो 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को देश में 34,999 रुपये कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। फोन के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

