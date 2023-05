वनप्लस को झटका, लॉन्च से पहले लीक हो गए OnePlus Nord 3 5G के स्पेसिफिकेशन्स और तस्वीरें

OnePlus Nord 3 5G Launch: वनप्लस नॉर्ड 3 5जी को भारत में जून या जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है।

वनप्लस नॉर्ड 3 5जी स्मार्टफोन OnePlus Ace 2V का रीब्रैंडेड वर्जन होगा। (Source- Twitter / realMlgmXyysd)

