OnePlus Ace 2V Launched: 16GB रैम और 512GB वाला सस्ता वनप्लस फोन, जानें क्या है इसमें खास

OnePlus Ace 2V Launched: वनप्लस ऐस 2वी स्मार्टफोन 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे व 512 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। जानें इस फोन में क्या-कुछ है खास…

वनप्लस ऐस 2वी स्मार्टफोन लॉन्च: इसमें 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है।

OnePlus Ace 2V Launched: OnePlus ने आखिरकार नया स्मार्टफोन OnePlus Ace 2V चीन में लॉन्च कर दिया। वनप्लस ऐस 2वी को लेकर खबरें थीं कि यह रेगुलर OnePlus Ace 2 का टोन्ड-डाउन वर्जन होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वनप्लस ऐस 2वी को नई डिजाइन के साथ उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि कंपनी की Ace 2V Series का यह पहला फोन है। हैंडसेट 6.74 इंच डिस्प्ले, ऐंड्रॉयड 13 व 16GB तक रैम ऑप्शन के साथ आता है। जानें नए वनप्लस ऐस 2वी की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… OnePlus Ace 2V Specifications वनप्लस ऐस 2वी स्मार्टफोन को फ्लैट फ्रेम के साथ ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि, फोन में वनप्लस ऐस (OnePlus 11R) और वनप्लस 11 की तरह कर्व्ड डिस्प्ले नहीं है लेकिन आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर इसमें दिया गया है। हालांकि, Ace 2 में दी गई प्लास्टिक बॉडी से अलग वनप्लस ऐस 2वी में मेटल फ्रेम मिलता है। दोनों फोन का कैमरा लेआउट भी अलग है। डिवाइस का वज़न करीब 191.5 ग्राम और मोटाई 8.15mm है। नया फोन वनप्लस नॉर्ड 2टी का अपग्रेड वेरियंट है। यह फोन आने वाले महीनों में वनप्लस नॉर्ड 3 (OnePlus Nord 3) नाम से चीन के बाहर रिलीज किया जा सकता है। Also Read 6000mAh बैटरी वाला नया सैमसंग स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व फीचर्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो OnePlus Ace 2V में 6.74 इंच फ्लैट OLED डिस्प्ले दी गई है जिस पर बीच में पंच-होल दिया गया है। स्क्रीन का रेजॉलूशन 2772 x 1240 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करता है। हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड ColorOS 13 के साथ आता है। हैंडसेट में 12 व 16 जीबी रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी स्टोरेज के विकल्प दिए गए हैं। Also Read दुनियाभर में ठप हुआ इंस्टाग्राम, हजारों यूजर्स को हो रही परेशानी वनप्लस ऐस 2वी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में OIS सपोर्ट वाला 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है। इस हैंडसेट में सिक्यॉरिटी के लिए इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा 5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, GNSS, ड्यूल-सिम, NFC और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 80W चार्जिंग सपोर्ट करती है। OnePlus Ace 2V Price वनप्लस ऐस 2वी के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,299 युआन (करीब 27,000 रुपये), 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,499 युआन (करीब 29,400 रुपये) और 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 2,799 युआन (करीब 32,800 रुपये) है। फोन को ग्रीन या ब्लैक कलर ऑप्शन में लिया जा सकता है। वनप्लस के इस स्मार्टफोन के प्री-ऑर्डर चीन में शुरू हो चुके हैं और यह 13 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। डिवाइस को जुलाई में OnePlus Nord 3 नाम से ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

