OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra: वनप्लस और रेडमी के दोनों स्मार्टफोन को 24GB रैम के साथ लॉन्च किया गया है। जानें कौन सा फोन है बेस्ट

OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra: वनप्लस एस2 प्रो और रेडमी के60 अल्ट्रा को हाल ही में भारत में मार्केट में लॉन्च किया गया है। OnePlus और Redmi के ये स्मार्टफोन 24GB रैम के साथ आते हैं। इन दोनों वनप्लस और रेडमी के स्मार्टफोन में 24 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन फोन में क्वालकॉम और मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं। आपको बताते हैं वनप्लस एस 2 प्रो और रेडमी के60 अल्ट्रा में क्या-कुछ है खास? जानें इन स्मार्टफोन की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में… OnePlus Ace 2 Pro versus Redmi K60 Ultra Comparision OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra डिस्प्ले Redmi K60 Ultra स्मार्टफोन में 12-बिट 6.67 इंच 1.5K (2712×1220 पिक्सल) OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स है। शाओमी ने फोन में कस्टम X7 चिपसेट दिया है। फोन HDR10+ और Dolby Vision कॉन्टेन्ट सपोर्ट मिलता है। OnePlus Ace 2 Pro में 10-बिट 6.74 इंच 1.5K (2772 x 1240 पिक्सल) AMOLED रेजॉलूशन स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। और पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है। वनप्लस का दावा है कि वनप्लस एस 2 प्रो की डिस्प्ले गीली होने पर भी काम करती रहेगी। Also Read Vivo Y78+ (T1) Edition: 5000mAh बैटरी और 256GB स्टोरेज वाले वीवो स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra प्रोसेसर रेडमी के60 अल्ट्रा में डाइमेंसिटी 9200 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। OnePlus Ace 2 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट मिलता है। वनप्लस और रेडमी के इन दोनों स्मार्टफोन में 24 जीबी तक रैम व 1 टीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra कैमरा रेडमी के60 अल्ट्रा स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इस हैंडसेट में 54 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस मिलते हैं। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Also Read Best Smartwatch: 5000 रुपये से भी कम में खरीदें सस्ती स्मार्टवॉच, कम दाम में शानदार फीचर्स OnePlus Ace 2 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस वनप्लस हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra बैटरी, चार्जिंग रेडमी के60 अल्ट्रा को पावर देने के लिए 5000mAh बैटरी दी गई है जो 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। OnePlus Ace 2 Pro में भी 5000mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी 150W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra कीमत वनप्लस एस 2 प्रो के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को चीन में 2,999 युआन (करीब 34,600 रुपये) में लॉन्च किया गया है। जबकि 24 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को 3,999 युआन (करीब 45,600 रुपये) में बेचा जाएगा वहीं Redmi K60 Ultra स्मार्टफोन के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,599 युआन (करीब 29,550 रुपये) रखी गई है। जबकि 24 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को 3,599 युआन (करीब 41,300 रुपये) में उपलब्ध कराया जाएगा।

