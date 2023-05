OnePlus Ace 2 Pro: 100W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च होगा नया वनप्लस फोन, लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा

OnePlus Ace 2 Pro Launch: वनप्लस एस 2 प्रो स्मार्टफोन 1.5K रेजॉलूशन डिस्प्ले और 100W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

ओप्पो रेनो 10 प्रो+ स्मार्टफोन का रीब्रैंडेड वर्जन होगा वनप्लस एस 2 प्रो

OnePlus Ace 2 Pro Launch soon: OnePlus Ace 2 Pro स्मार्टफोन के बारे में पिछले कुछ समय से लगातार जानकारी सामने आ रही है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अब एक चीनी टिप्स्टर ने बताया है कि जुलाई या अगस्त में Ace Series के लेटेस्ट स्मार्टफोन से पर्दा उठाया जाएगा। OnePlus Ace 2 Pro को लेकर खबरें हैं कि यह फोन Oppo Reno 10 Pro+ 5G का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है। फोन में 1.5K रेजॉलूशन डिस्प्ले, 100W चार्जिंग सपोर्ट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। बता दें कि हाल ही में चीन में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 और 6.74 इंच फुलएचडी+ OLED डिस्प्ले दिए जाने की खबर है। Oppo Reno 10 Pro+ का रीब्रैंडेड वर्जन होगा OnePlus Ace 2 Pro टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट OnePlus Acer 2 Pro की लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन्स पोस्ट किए हैं। टिप्स्टर के मुताबिक, वनप्लस के आने वाले हैंडसेट में Oppo Reno 10 Pro+जैसे ही डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे। वनप्लस एस 2 प्रो में 6.74 इंच डिस्प्ले हो सकती है। फोन में 144 हर्ट्ज़ Pulse Width Modulation(PWM) फ्रीक्वेंसी के साथ 1.5K रेजॉलूशन मिलने की खबर है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। टिप्स्टर ने एक कमेंट के जवाब में दावा किया कि वनप्लस एस 2 प्रो को चीन में जुलाई या अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। बात करें पछले OnePlus Ace Pro की तो इस स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में OnePlus 10T नाम से लॉन्च किया गया था। OnePlus Ace 2 Pro को भारत में OnePlus 11T नाम से पेश किया जा सकता है। हालांकि, वनप्लस ने अभी तक स्मार्टफोन से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की है। इसलिए हमारी सलाह है कि इस जानकारी पर पूरी तरह भरोसा ना करें। Also Read 64MP कैमरा और 16GB स्टोरेज वाले रेडमी स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें कीमत व फीचर्स Oppo Reno 10 Pro+ स्मार्टफोन को हाल ही में चीन में 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज के साथ 3,899 युआन (करीब 45,000 रुपये) के दाम पर उपलब्ध कराया गया था। हैंडसेट में 6.74 इंच फुलएचडी+ (1,240×2,772 पिक्सल) OLED कर्व्ड स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है जो 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश व 240 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है। Also Read 14 इंच बड़ी डिस्प्ले, 1TB तक स्टोरेज वाला Acer Aspire 5 भारत में लॉन्च, जानें दाम ओप्पो के फोन में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर व 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स भी हैं। स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे वाला ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। हैंडसेट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। रेनो 10 प्रो+ को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी दी गई है जो 100W सुपर फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram