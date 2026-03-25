OnePlus 15T Launched: वनप्लस ने चीन में मंगलवार को अपनी फ्लैगशिप सीरीज में लेटेस्ट एडिशन लॉन्च कर दिया। नए OnePlus 15T स्मार्टफोन को 7500mAh बड़ी बैटरी, 6.32 इंच डिस्प्ले, ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। वनप्लस के इस नए फोन में क्या-कुछ है खास? जानें वनप्लस 15टी स्मार्टफोन की कीमत व खूबियों के बारे में सबकुछ…

OnePlus 15T Price

वनप्लस 15टी के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 4,299 युआन (करीब 58,000 रुपये) है। वहीं हाई-एंड 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 4,599 युआन (करीब 63,000 रुपये) है। जबकि 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज और 16 जीबी रैम व 512 जीबी रैम स्टोरेज वेरियंट का दाम क्रमशः 4,899 युआन (करीब 67,000 रुपये) और 5,199 युआन (करीब 71,000 रुपये)है। वहीं टॉप-एंड 16 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 5,699 युआन (करीब 78,000 रुपये) है। नए वनप्लस स्मार्टफोन की कीमत चीन में 25 मार्च से शुरू होगी।

OnePlus 15T Features

वनप्लस 15T एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। फोन ओप्पो के ऐंड्रॉयड 16 बेस्ड ColorOS 16 के साथ आता है। हैंडसेट में 6.32 इंच फुलएचडी+ (1,216×2,640 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज़, पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक और पिक्सल डेनसिटी 460ppi है।

वनप्लस का दावा है कि हैंडसेट में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग्स मिलती है। नए वनप्लस 15टी को क्वालकॉम के फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। इन फोन्स में 16GB रैम और 1TB तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है।

कैमरे की बात करें तो वनप्लस 15टी स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। डिवाइस में Sony Ultra Vision सेंसर और अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलिफोटो रियर सेंसर मौजूद है। OnePlus 15T स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.4 के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है। हैंडसेट से 8K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग संभव है।

OnePlus 15T को पावर देने के लिए 7500mAh बड़ी बैटरी दी गई है जो 100W SuperVOOC वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, NFC, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस जैसे फीचर्स हैं। फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ओरिएंटेशन सेंसर, लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, एल्टीट्यूड सेंसर और इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। डिवाइस का डाइमेंशन 150.56×71.82×8.48mm और वज़न 194 ग्राम है।