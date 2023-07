OnePlus 12 स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक, बड़ी बैटरी के साथ मिलेगा फ्लैगशिप प्रोसेसर!

OnePlus 12 Specifications: वनप्लस 12 स्मार्टफोन में 6.7 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP रियर कैमरे जैसे फीचर्स होंगे।

वनप्लस 12 स्मार्टफोन दिसंबर 2023 में लॉन्च हो सकता है। (फोटो-onleaks)

