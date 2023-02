OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3: वनप्लस और रियलमी के फोन में ज्यादा बेस्ट कौन? जानें, किसे खरीदना है फायदे का सौदा

OnePlus vs Realme: वनप्लस और रियलमी के फोन 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज के बेस वेरियंट के साथ आते हैं।

OnePlus 11R और Realme GT Neo 3 में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है।

OnePlus 11R Vs Realme GT Neo 3 Compared: वनप्लस ने आखिरकार अपने लेटेस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 11R को बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। लेटेस्ट वनप्लस 11R स्मार्टफोन में फ्लैगशिप-ग्रेड स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं और यह भारत में 39,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। वनप्लस के इस फोन को बाजार में पहले से मौजूद Realme के पावरफुल रियलमी जीटी नियो 3 से टक्कर मिलेगी। Realme GT Neo 3 और वनप्लस 11R में कौन है ज्यादा बेहतर? आइये करते हैं स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के आधार पर इनकी तुलना… OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3 Price in India वनप्लस 11R के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 39,999 रुपये है। वहीं 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज ऑप्शन 44,999 रुपये में आता है। जबकि रियलमी जीटी नियो 3 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 38,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। Also Read बाजार में मिल रहे ये टॉप-10 स्मार्ट टीवी, पावरफुल साउंड के साथ घर में थिएटर का मजा OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3 Design वनप्लस 11R की डिजाइन की बात करें तो स्मार्टफोन में बेज़ल-लेस डिस्प्ले के साथ कर्व्ड डिजाइन मिलती है। फोन में रियर पर ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं। हैंडसेट को गैलेक्टिक सिल्वर और सोनिक ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। रियलमी जीटी नियो 3 की बात करें तो प्रीमियम लुक वाला यह स्मार्टफोन फुलएचडी डिस्प्ले के साथ आता है। प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। हैंडसेट में रियर पर ट्रिपल-कैमरा सेटअप और स्पोर्टी डिजाइन फ्रेम है। इस फोन को ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर में लेने का मौका है। Also Read 240W चार्जिंग सपोर्ट वाला Realme GT3 स्मार्टफोन 10 मिनट से कम में होगा फुल चार्ज, जानें इसके बारे में सबकुछ OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3 Display OnePlus 11R में 6.74 इंच सुपर Fluid AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 2772 X 1240 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। रियलमी जीटी नियो 3 में 6.70 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है जिसका रेजॉलूशन 2,120 x 1,080 पिक्सल है। OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3 Performance वनप्लस 11R तीनों डिवाइस में सबसे पावरफुल है। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए इस स्मार्टफोन में एड्रेनो 730 GPU मिलता है। फोन में 16 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। वहीं रियलमी जीटी नियो 3 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट 2.85 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है जो परफॉर्मेंस के लिए काफी बढ़िया है। डिवाइस फिलहाल 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में खरीदने के लिए उपलब्ध है। OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3 Cameras वनप्लस 11R में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है जो शार्प और क्रिस्प इमेज क्लिक करता है। फोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल OV08D10 सेंसर और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल मैक्रो OV02B10 सेंसर मौजूद हैं। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। कैमरे से 30/60fps पर 4K तक और 30/60/240fps पर 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं रियलमी जीटी नियो 3 में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर वाला स्मार्टफोन दिया गया है। फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रटं कैमरा मौजूद है। लेकिन कैमरे से 30/60fps पर 4K और 30/60fps पर 1080 पिक्सल वीडियो ही रिकॉर्ड किा जा सकता है। OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3 Battery वनप्लस 11R में 5000mAh की नॉन-रिमूवेबल बैटरी दी गई है जो 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। जबकि रियलमी जीटी नियो 3 को पावर देने के लिए 5000mAh बैटरी है लेकिन यह 80W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। OnePlus 11R vs Realme GT Neo 3 Verdict वनप्लस 11R और रियलमी जीटी नियो 3 में तुलना करें तो यह पता चलता है कि परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर के लिहाज से वनप्लस का फोन बेहतर है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो रियलमी जीटी नियो 3 को खरीदा जा सकता है।

