OnePlus 11R vs OnePlus 10R comparison: OnePlus ने हाल ही में अपना लेटेस्ट मिड-बजट फ्लैगशिप फोन OnePlus 11R स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फोन OnePlus 11 को भी भारत में लॉन्च किया। वनप्लस 11 स्मार्टफोन सैमसंग और ऐप्पल के बेस्टसेलर स्मार्टफोन को टक्कर देता है। हालांकि, अगर आपका बजट कम है और आप फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो OnePlus 11R स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। वनप्लस 11R की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये है। लेकिन 5000 रुपये खर्च करके आप साल 2022 में आए OnePlus 10R को भी खरीद सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं वनप्लस 11R और वनप्लस 10R की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में। आइये करते हैं दोनों स्मार्टफोन की तुलना… OnePlus 11R vs OnePlus 10R Design, display वनप्लस 10R स्मार्टफोन में वनप्लस की जानी-पहचनी डिजाइन मिलती है। जबकि OnePlus 11R देखने में OnePlus 11 का क्लोन लगता है। OnePlus 10R के यूनीक कैमरा मॉड्यूल के चलते इसका बैक पैनल देखने में बढ़िया है और वनप्लस 11R की डिजाइन ज्यादा यूजर्स को पसंद आएगी। दोनों फोन आगे से देखने पर एक जैसे हैं। हालांकि, लेटेस्ट वनप्लस 11R में 6.74 इंच की डिस्प्ले है जबकि वनप्लस 10R में 6.7 इंच की डिस्प्ले दी गई थी। वनप्लस 11Rका वजन भी पिछले फोन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। वनप्लस 11R स्मार्टफोन 205 ग्राम जबकि वनप्लस 10R 186 ग्राम वज़न के साथ आता है। इन दोनों फोन को प्लास्टिक से बनाया गया है। Also Read Vi ग्राहकों को मिल रहा 5GB तक फ्री डेटा, जानें क्या है वैलेंटाइन्स डे ऑफर OnePlus 11R vs OnePlus 10R Performance, battery वनप्लस 10R में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 मैक्स प्रोसेसर दिया गया है। इसमें बेहतर AI प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस मिलती है। चिपसेट ने AnTuTu पर 800,000 से थोड़ा ज्यादा जबकि GPU पर 315,000 से ज्यादा स्कोर किया। Also Read OnePlus 11 से लेकर Poco X5 Pro तक, भारत में इस हफ्ते लॉन्च हुए टॉप-5 स्मार्टफोन वहीं वनप्लस 11R में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट दिया गया है जो सुपीरियर TSMC 4nm प्रोसेस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बेस्ड है। इस चिपसेट ने AnTuTu पर 10 लाख से ज्यादा जबकि GPU पर 430,000 से ज्यादा पॉइन्ट स्कोर किए। कागजों में दोनों मॉडल के चिपसेट में भले ही फर्क दिखे लेकिन दोनों स्मार्टफोन रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस के मामले में फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। दोनों में से कोई भी आप खरीदें, लेकिन आपको डे-टू-डे यूजेस में प्रीमियम और स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा। वनप्लस के इन दोनों हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी दी गई है। वनप्लस 11R में 100W जबकि वनप्लस 10R में 80W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। OnePlus 11R vs OnePlus 10R Cameras वनप्लस 11R में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 कैमरा सेंसर दिया गया है। फोन में फ्लैगशिप लेवल कैमरा परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। वहीं वनप्लस 10R में 50 मेगापिक्सल IMX766 सेंसर है। वनप्लस 10R स्मार्टफोन से भी हर तरह की कंडीशन में बढ़िया और शार्प तस्वीरें मिलती हैं। दोनों फोन के ऑग्जिलरी लेंस और सेल्फी सेंसर की बात करें तो वनप्लस 11R और वनप्लस 10R में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर रियर पर मिलते हैं। इनमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है। OnePlus 11R vs OnePlus 10R Software OnePlus 10R स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च हुआ था और इसमें 3 साल तक ऐंड्रॉयड व 4 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का वादा किया गया है। इसका मतलब है कि फोन ऐंड्रॉयड 15 तक अपडेट पाएगा। वहीं OnePlus 11R को ऐंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च किया गया है और इसमें 4 साल तक ऐंड्रॉयड व 5 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलेंगे। इसका मतलब है कि यह फोन ऐंड्रॉयड 17 तक अपग्रेड होगा। OnePlus 11R vs OnePlus 10R: कौन सा फोन खरीदें? ज़ाहिर है कि अब तक यह साफ हो चुका है कि वनप्लस 11R पिछले OnePlus 11R का बड़ा अपग्रेड है। बात चाहें कैमरा, परफॉर्मेंस या सॉफ्टवेयर की हो, लेटेस्ट वनप्लस 11R में सबकुछ बेहतर है। अगर आप कम वजन वाला फोन चाहते हैं या फिर आपका बजट कम है तो वनप्लस 10R खरीद सकते हैं। नहीं तो OnePlus 11R एक बेहतर विक्प है और इसके साथ आप फ्लैगशिप फोन वाला अनुभव मिड-बजट में ले सकते हैं।

