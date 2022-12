OnePlus 11 के लॉन्च से पहले OnePlus 11R के स्पेसिफिकेशन्स और तस्वीरें लीक

OnePlus 11R में 50MP और 16GB तक रैम मिलने की उम्मीद है। जानें क्या-कुछ होगा खास…

OnePlus 11R स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। (फोटो- टिप्स्टर योगेश बरार)

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram