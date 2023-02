OnePlus 11R 5G: 16GB रैम, 100W फास्ट चार्जिंग वाला वनप्लस स्मार्टफोन, पहली सेल में बंपर ऑफर्स

OnePlus 11R 5G First Sale: वनप्लस 11R 5G स्मार्टफोन को पहली सेल बैंक ऑफर के जरिए 1000 रुपये की छूट पर लिया जा सकता है।

वनप्लस 11R 5G फर्स्ट सेल: OnePlus 11R 5G में 100W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

OnePlus 11R 5G First Sale in india: वनप्लस 11R 5G स्मार्टफोन को आखिरकार देश में आज (28 फरवरी 2022) बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। OnePlus 11R 5G को 8 फरवरी को लॉन्च किया गया था और अभी तक वनप्लस का यह फोन देश में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध था। अब OnePlus 11R को ऐमजॉन इंडिया से खरीदा जा सकेगा। वनप्लस इंडिया की वेबसाइट, वनप्लस स्टोर ऐप, वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर और ऑफलाइन पार्टनर स्टोर पर इस हैंडसेट को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जानें नए स्मार्टफोन की कीमत, ऑफर्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… OnePlus 11R Price in India वनप्लस 11R को देश में सोनिक ब्लैक और गैलेक्टिक सिल्वर कलर में लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन, सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन के जरिए ग्राहक फोन लेने पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा वनप्लस, सैमसंग और iOS 4G डिवाइस पर 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 12 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई, 6 महीने के लिए फ्री Spotify Premium सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट भी मिल रहे हैं। OnePlus 11R खरीदने वाले पहले 1000 खरीदारों को OnePlus Gaming Trigger भी दिया जाएगा Red Cable Club मेंबर्स फोन खरीदने पर लिमिटेड टाइम के लिए 2,000 रुपये तक छूट पा सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड टाइम के लिए Red Cable Care यूजर्स को वनप्लस 11R के साथ 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी, 120GB क्लाउड स्टोरेज और 999 रुपये के दूसरे फायदे मिलेंगे। Also Read BSNL ग्राहकों को बड़ा झटका, कंपनी ने बंद कर दिए 4 स्पेशल टैरिफ वाउचर लेटेस्ट वनप्लस 11R 5G के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 39,999 रुपये है। वहीं 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 44,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। Also Read 32MP के दो सेल्फी कैमरे वाला शाओमी 13 लाइट लॉन्च, शाओमी 13 से उठा पर्दा OnePlus 11R 5G Specifications वनप्लस 11R 5G में 6.74 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 1.5K रेजॉलूशन (2772 x 1240 पिक्सल) ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। कर्व्ड एज डिस्प्ले पर बीच में पंच-होल और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड OxygenOS 13 के साथ आता है। कंपनी ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि वनप्लस 11R में तीन साल तक ऐंड्रॉयड OS अपग्रेड और चार साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलेंगे। नए OnePlus 11R में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 चिपसेट दिया गया है। डिवाइस में 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 100W चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है।

