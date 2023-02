OnePlus 11 First Sale: 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले फ्लैगशिप फोन की आज पहली सेल, जानें दाम व ऑफर्स

OnePlus 11 5G Price in India: वनप्लस 11 स्मार्टफोन में 8GB रैम व 128GB इनबिल्ट स्टोरेज बेस वेरियंट है और इसकी कीमत 56,999 रुपये है।

वनप्लस 11 सेल: OnePlus 11 स्मार्टफोन में 6.7 इंच सुपर फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।

OnePlus 11, OnePlus Buds Pro 2 First Sale: OnePlus ने 7 फरवरी को भारत में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 11 और OnePlus Buds Pro 2 लॉन्च किए थे। वनप्लस 11 स्मार्टफोन और वनप्लस बड्स प्रो 2 की बिक्री देश में 14 फरवरी 2023 को पहली बार होगी। वनप्लस के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, क्वाड एचडी+ डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी जैे फीचर्स दिए गए हैं। जानें नए वनप्लस 11 स्मार्टफोन और वनप्लस बड्स प्रो 2 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… OnePlus 11 Price in India, Offers वनप्लस 11 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत भारत में 56,999 रुपये है। हैंडसेट के 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 61,999 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर 1000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। वनप्लस 11 स्मार्टफोन की बिक्री 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे से एक्सक्लूसिव तौर पर ऐमजॉन और वनप्लस स्टोर पर शुरू होगी। Also Read वैलेंटाइन डे के मौके पर गूगल ने बनाया डूडल, प्यार के दिन को ऐसे किया सेलिब्रेट OnePlus Buds Pro 2 Price in India वनप्लस बड्स प्रो 2 को भारत में 11,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए ये ईयरबड्स लेने पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन वायरलेड ईयरबड्स को 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे से वनप्लस स्टोर, ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। Also Read व्हाट्सऐप पर इन मजेदार स्टिकर से करें प्यार का इजहार, ऐसे भेजें रंग-बिरंगे स्टिकर OnePlus 11 Specifications, Features नए वनप्लस 11 में 6.7 इंच सुपर फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो Quad HD+ (3216 × 1440 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 525पीपीआई और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। फोन में LTPO एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो 1000 हर्ट्ज़ तक टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है। डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट और डॉल्बी विज़न कॉन्टेन्ट भी सपोर्ट करती है। वनप्लस के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर व ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 740 GPU दिया गया है। फोन में 16GB तक रैम व 256जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। वनप्लस 11 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OxygenOS 13 के साथ आता है। नए वनप्लस 11 में Hasselblad ब्रैंडिंग वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 सेंसर है जो अपर्चर एफ/1.8 और OIS सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 48 मेगापिक्सल सोनी IMX581 और 32 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस भी दिए गए हैं। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मौजूद है। OnePlus 11 को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में सिक्यॉरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। फोन में डॉल्बी एटमस ऑडियो सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर सेटअप मौजूद है। वनप्लस के दूसरे स्मार्टफोन की तरह ही इस फोन में अलर्ट स्लाइडर है लेकिन 3.5 एमएम ऑडियो जैक फोन में नहीं मिलता है। वनप्लस 11 को ग्रीन और ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। इसका वजन 205 ग्राम और डाइमेंशन 163.1 × 74.1 × 8.53 मिलीमीटर है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल-सिम, 5G, वाई-फाई 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी आदि फीचर्स मिलते हैं। OnePlus Buds Pro 2 Specifications वनप्लस बड्स प्रो 2 में 11mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। ये बड्स 48dB तक ऐक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) और ट्रांसपेरेंसी मोड सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इन बड्स में 54ms लैटेंसी के साथ अल्ट्रा-लो लैटेंसी गेमिंग मोड भी है। OnePlus Buds Pro 2 में ट्रिपल माइक्रोफोन सेटअप है जो कॉल के दौरान आसपास के शोर को दूर कर देता है। OnePlus Buds Pro 2 में प्रेशर-सेंसिटिव कंट्रोल दिया गया है जिससे वॉल्यूम एडजस्ट करने के अलावा कॉल रिसीव और रिजेक्ट की जा सकती है। इन बड्स को एक साथ दो डिवाइस से एक समय पर कनेक्ट किया जा सकता है। चार्जिंग केस 520mAh की बैटरी क साथ आता है और इसस 39 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है। हर ईयरबड में 60mAh की बैटरी मौजूद है जिससे 9 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम सिंगल चार्ज में मिल जाएगा। ये ईयरबड्स टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। इन्हें ब्लैक और ग्रीन कलर में उपलबध कराया गया है और इनका वज़न 47.3 ग्राम है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram