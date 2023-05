भारत में लॉन्च हुआ OnePlus 11 5G का नया अवतार, जानें क्या कुछ है खास

OnePlus 11 5G Marble Odyssey Colour variant: वनप्लस 11 5जी के नए वेरियंट में सारे स्पेसिफिकेशन्स ओरिजिनल मॉडल वाले ही हैं।

वनप्लस 11 5G स्मार्टफोन को नए कलर वेरियंट में लॉन्च किया गया है।

OnePlus 11 5G Marble Odyssey Colour Variant Launched: OnePlus ने अपने प्लैगशिप स्मार्टफन वनप्लस 11 5G को एक नए स्पेशल लिमिटेड-एडिशन में लॉन्च कर दिया है। OnePlus 11 5G Marble Odyssey कलर वेरियंट को भारत में पेश कर दिया है। OnePlus 11 5G को कंपनी ने OnePlus Cloud लॉन्च इवेंट में उपलब्ध कराया था। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी और 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए हैं। फोन में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। वनप्लस 11 5G मार्बल ओडिसी कलर वेरियंट में सारे स्पेसिफिकेशन्स ओरिजिनल वेरियंट वाले ही हैं। आपको बताते हैं वनप्लस 11 5जी की कीमत व फीचर्स के बारे में… OnePlus 11 5G Price in India वनप्लस 11 5G स्मार्टफोन एटर्नल ग्रीन और टाइटन ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया था। लेकिन अब कंपनी ने नया मार्बल ओडिसी (Marble Odyssey) कलर वेरियंट भी पेश कर दिया है। फिलहाल कंपनी ने नए कलर वेरियंट की बिक्री की जानकारी नहीं दी है। लेकिन कंपनी की लिस्टिंग से यह खुलासा हुआ है कि 16 जीबी व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 64,999 रुपये में पेश किया जाएगा। बता दें कि 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 56,999 रुपये जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबीस स्टोरेज वेरियंट की कीमत 61,999 रुपये है। इन वनप्लस 11 मॉडल को वनप्लस के ऑनलाइन स्टोर व ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल प्लैटफॉर्म से करीदा जा सकता है। Also Read फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए हैं वनप्लस, मोटो, गूगल और रेडमी के ये स्मार्टफोन, टॉप-5 ऑप्शन OnePlus 11 5G specifications वनप्लस 11 5G स्मार्टफोन में 6.7 इंच क्वाड एचडी+ (1,440×3,216 पिक्सल) 10-बिट LTPO 3.0 AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक है। डिस्प्ले 1000 हर्ट्ज़ तक टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है। पिक्सल डेनसिटी 525पीपीआई है। यह स्मार्टफोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है। Also Read 3 महीने तक रिचार्ज की छुट्टी! Reliance Jio के नए प्लान में हर महीने 3300GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल OnePlus 11 5G स्मार्टफोन ड्यूल-सिम सपोर्ट करता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OxygenOS 13 के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 740 GPU मौजूद है। फोन में 16 जीबी तक रैम दी गई है। हैंडसेट में 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। कैमरे की बात करें तो वनप्लस के इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर दिया गया है। OnePlus 11 5G में 50 मेगापिक्सल 1/1.56 इंच सोनी IMX890 सेंसर दिा गया है। फोन ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ आता है। इसके अलावा हैंडसेट में अल्ट्रा-वाइड 48 मेगापिक्सल सोनी IMX581 सेंसर, 32 मेगापिक्सल सोनी IMX709 टेलिफोटो लेंस भी हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए वनप्लस के इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो डिस्प्ले पर बीच में दिए गए होल-पंच में मौजूद है। The OnePlus 11 5G में 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का कहना है कि यह फोन 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। हैंडसेट में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, ए-जीपीएस, NFC और यूएसबी 2.0 टाइप-सी जैसे फीचर्स हैं। स्मार्टफोन का वज़न 205 ग्राम है और इसका डाइमेंशन 163.1mm x 74.1mm x 8.53mm है।

