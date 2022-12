16GB रैम और 1टीबी स्टोरेज वाले Nubia Z50 फ्लैगशिप फोन से उठा पर्दा, जानें सारे फीचर्स व कीमत

Nubia Z50 में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर मिलते हैं। जानें कीमत व सारी खासियतें…

नूबिया ज़ेड50 लॉन्च: Nubia Z50 स्मार्टफोन में 1 टीबी तक स्टोरेज दी गई है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram