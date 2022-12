Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ दुनिया का पहला गेमिंग स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स

Nubia RedMagic 8 Pro, RedMagic 8 Pro+: इन गेमिंग स्मार्टफोन को Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। जानें क्या है खास…

Nubia RedMagic 8 Pro, RedMagic 8 Pro+ में 16 जीबी तक रैम व 1टीबी तक स्टोरेज मिलती है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram