स्मार्टफोन की दुनिया में खलबली के बाद अब जूते ला रहा Xiaomi, जानें क्या हैं खूबियां

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक अलग जगह बना चुका चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi अब ‘स्मार्ट शूज’ पेश कर सकता है। कंपनी ने अपने आधिकारिक टि्वटर हैंडल के जरिए इस लॉन्च को लेकर फैंस में उत्सुकता बढ़ा दी है। ट्वीट में जूते की तस्वीर के साथ “Ready to put your #best foot forward.” लिखा है। चीन की बात करें तो कंपनी यहां मिजिया स्मार्ट शूज बेचती है। चीन में इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। वहीं, पिछले साल मिजिया स्नीकर्स 2 को लॉन्च किया गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कंपनी अब इस प्रोडक्ट को भारत में भी लॉन्च करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कंपनी मिजिया स्नीकर्स 2 को ही Mi Sports Shoes के तौर पर भारत में इस हफ्ते पेश कर सकती है।

अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन जूतों की कीमत 3000 रुपये के करीब हो सकती है। चीन में ये जूते 4 रंग में उपलब्ध हैं और इनकी कीमत करीब 2100 रुपये है । भारत में भी कंपनी इसे ब्लैक, फ्लोरल ब्लू, फ्लोरल ग्रे और वाइट रंग में Mi Sneakers 2 के नाम से पेश कर सकती है।

शाओमी का कहना है कि ये जूते 5 इन वन यूनिमोल्डिंग प्रोसेस से बने हैं। इस जूते को पांच अलग मटीरियल को जोड़कर बनाया गया है। इनका वजन 258 ग्राम है और कंपनी का यह भी दावा है कि इसे मशीन से भी धोया जा सकता है। शाओमी ने इंटेल के साथ साझेदारी में स्मार्ट शूज पेश किए थे। ये जूते मूवमेंट और एलीवेशन ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि डेटा भी स्टोर करते हैं। इसके अलावा, पहनने वाली की स्पीड ट्रैक करने और बर्न होने वाले कैलरी की भी जानकारी की सहूलियत भी मिलती है।

