Google ने नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए एक खास तरह की सर्विस की शुरुआत की है। इस तरह की सेवा गूगल पिछले साल अमेरिका में शुरू कर चुका है। गूगल फॉर जॉब्स फीचर के माध्यम से गूगल का टारगेट नौकरी ढूंढने के सर्च को और आसान बनाना है। गूगल फॉर जॉब्स फीचर अभी केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। एंड्रॉयड और आईओएस पर मौजूद गूगल ऐप के जरिए यूजर्स इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा गूगल कुछ प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर भी नौकरी ढूंढने वालों के लिए काम कर रहा है।

अब आप गूगल सर्च में जैसे ही Jobs near me या Jobs for fresher या इसी तरह के कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपके सामने गूगल का एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। यहां जॉब की लिस्ट दिखेगी और आप यहां क्लिक करके जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक जॉब वेकेंसी के लिए क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले जॉब के बारे में लिखा होगा, योग्यता के बारे में जानकारी मिलेगी, किस वेबसाइट पर है इसकी जानकारी मिलेगी। यहां सेव का ऑप्शन होगा ताकि आप बाद में इसे देख सकें। आवेदन यानी अप्लाई पर क्लिक करते ही वो वेबसाइट खुलेगी जहां यह जॉब पोस्ट की गई है। उदाहरण के तौर पर अगर Shine पर जॉब लिस्ट की गई है तो आवेदन करने के लिए आपको उस वेबसाइट पर जाना होगा।

The search has officially begun. Achint Shrivastava is now on stage, giving a live demo of how to find your dream job. #JobSearch pic.twitter.com/DQRH668yNr

— Google India (@GoogleIndia) April 24, 2018