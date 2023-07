Nothing Phone 2 vs Nothing Phone (1): नथिंग ने मंगलवार (11 जुलाई 2023) को एक ऑनलाइन इवेंट में नया Nothing Phone (2) स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। नथिंग फोन (2) को लेकर कंपनी का दावा है कि यह पिछले Nothing Phone (1) की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। आइये जानते हैं कि Nothing के इन दोनों फोन में क्या फर्क है? करते हैं फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के आधार पर इन दोनों स्मार्टफोन की तुलना…

Nothing Phone (1) vs Phone (2) डिस्प्ले

नथिंग फोन (1) में 6.55 इंच OLED डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह 10-बिट कलर डेप्थ के साथ आती है। स्क्रीन HDR10+ टेक्नोलॉजी, 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस और 240 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है।

जबकि बात करें लेटेस्ट Nothing Phone (2) में 6.7 इंच LTPO पेनल दिया गया है जो QLED स्क्रीन है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, HDR 10+ सपोर्ट और 1600 निट्स पीक पिक्सल ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है।

Nothing Phone (1) vs Phone (2) प्रोसेसर, रैम व स्टोरेज

बात प्रोसेसर की करें तो नथिंग फोन (1) को मिड-रेंज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। जबकि फोन (2) फ्लैगशिप ग्रेड वाले स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है।

दोनों नथिंग फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Nothing OS 2.0 के साथ आते हैं। नथिंग फोन (1) और नथिंग फोन (2) में 12 जीबी तक रैम दी गई है। लेकिन नथिंग फोन 1 को 256 जीबी तक स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया था। जबकि नथिंग फोन (2) 512 जीबी तक स्टोरेज के साथ आता है।

Nothing Phone (1) vs Phone (2) बैटरी

नथिंग फोन (1) में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। जबकि Nothing Phone (2) स्मार्टफोन 4700mAh की बैटरी के साथ आता है। हैंडसेट 45W चार्जिंगसपोर्ट करता है और कंपनी का कहना है फोन सिर्फ 55 मिनट में 0 से 100 फीसदी तक चार्ज हो जाएगा। लेटेस्ट फोन 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है।

Nothing Phone (1) vs Phone (2) कैमरा फीचर्स

नथिंग के दोनों स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल + 50 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं। Phone (1) में Sony IMX766 सेंसर जबकि Phone (2) में IMX890 प्राइमरी सेंसर मिलता है जो ज्यादा बेहतर और टॉप-ऐंड है। दोनों फोन में Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है।

बात करें फ्रंट की तो नथिंग फोन (1) में अपर्चर एफ/2.45 के साथ 16 मेगापिक्सल IMX471 सेंसर दिया गया है। जबकि फोन (2) में अपर्चर एफ/2.45 के साथ 32 मेगापिक्सल IMX615 सेंसर मौजूद है।

Nothing Phone (1) vs Phone (2) कनेक्टिविटी फीचर्स

दोनों नथिंग स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर्स, ड्यूल-सिम सपोर्ट, NFC, 5G, ब्लूटूथ 5.3 और वाई-फाई 6 जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। दोनों डिवाइस को डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग के साथ उपलब्ध कराया गया है। ये हैंडसेट फेस रिकग्निशन और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं।

Nothing Phone (1) vs Phone (2) कीमत

कुल मिलाकर कंपनी ने नथिंग फोन (2) में कई अपग्रेड किए हैं और ग्राहकों को नए फीचर्स आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि, नए नथिंग फोन की कीमत में इजाफा हुआ है। Nothing Phone (1) के बेस वेरियंट को 32,999 रुपये में लॉन्च किया गया था जबकि Nothing Phone (2) के बेस मॉडल को 44,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है।