Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R: नथिंग और वनप्लस के दो प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा

Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R: नथिंग फोन 2 और वनप्लल 11R स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है।

नथिंग फोन 2 vs वनप्लस 11R

Nothing Phone 2 versus OnePlus 11R: महीनों से आ रही खबरों पर आखिरकार मंगलवार (11 जुलाई 2023) को विराम लग गया। नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। Nothing Phone 2 स्मार्टफोन को बाजार में पहले से मौजूद OnePlus 11R से टक्कर मिलेगी। इन दोनों फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। आइये करते हैं वनप्लस और नथिंग के इन दोनों फोन की तुलना और बताते हैं आपको इनके फीचर्स व दाम के बारे में… Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R डिजाइन नथिंग फोन 2 की सबसे अहम खासियत है इसमें मिलने वाली ट्रांसपेरेंट डिजाइन। फिलहाल बाजार में इस फोन जैसी डिजाइन वाला कोई दूसरा फोन नहीं है। स्मार्टफोन में बैक पर एक ग्लास और मेटल फ्रेम दिया गया है। यह स्मार्टफोन IP54 रेटिंग के साथ आता है यानी डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस है। वहीं OnePlus 11R को ग्लास बॉडी के साथ बनाया गया है और देखने में ज्यादा प्रीमियम है। इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक का बना है। Nothing Phone 2 में बैक पैनल पर glyph LED हैं जबकि वनप्लस के फोन में आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर मिलता है। Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R डिस्प्ले नथिंग फोन 2 में 6.7 इंच फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 1 से 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्क्रीन 1080पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है और 1600 निट्स तक ब्राइटनेस के साथ आती है। OnePlus 11R की बात करें तो इसमें 6.74 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 1.5K रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1450 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है और HDR10+ प्लेबैक सपोर्ट करती है। Also Read Nothing Phone 2, OnePlus Nord 3 सहित भारत में लॉन्च हुए Oppo, iQOO, Samsung के धांसू स्मार्टफोन, डिटेल Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R प्रोसेसर नथिंग फोन 2 और वनप्लस 11R स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R सॉफ्टवेयर नथिंग और वनप्लस दोनों फोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आते हैं। कंपनियों ने इन फोन में 3 बड़े ऐंड्रॉयड OS और 4 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का वादा किया है। Also Read 10499 रुपये में लॉन्च हुआ HD Smart TV, 55 इंच स्क्रीन वाले सस्ते स्मार्ट टीवी की भी एंट्री Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R कैमरा वनप्लस 11आर स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो 50 मेगापिक्सल Sony IMX890 प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी मौजूद हैं। इस फोन में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। जबकि नथिंग फोन 2 में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। यह स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आता है। फोन में 32 मेगापिक्सल के फ्रंट सेंसर दिया गया है। Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R बैटरी नथिंग फोन 2 को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है। बता दें कि कंपनी ने बॉक्स में फोन के साथ चार्जर नहीं दिया है। जबकि OnePlus 11R में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वनप्लस ने साथ में चार्जर दिया है। Nothing Phone 2 vs OnePlus 11R भारत में कीमत नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 44,999 रुपये है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 49,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 54,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। OnePlus 11R स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 39,999 रुपये है। वहीं 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 44,999 रुपये में लॉन्च किया गया है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram