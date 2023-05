Nothing Phone 2 Details: मार्च में Nothing के CEO कार्ल पेई ने 2023 में कंपनी के नए फोन से जुड़ी जानकारी दी थी। कार्ल ने बताया था कि Nothing Phone 2 स्मार्टफोन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए थे कि Nothing के आने वाले नए स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Series चिपसेट दिया जाएगा। फोन में खासतौर पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया जाएगा। अब एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि Nothing Phone (2) स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा।

हाल ही में एक लेटेस्ट ट्वीट में कार्ल पेई ने पुष्टि की थी कि Nothing Phone (2) स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट दिया जाएगा। नथिंग फोन 1 से तुलना करें तो इस हैंडसेट को स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया था। बता दें कि नए 8+ Gen 1 पिछले 8 Gen 1 की तुलना में करीब दोगुना तेज है।

वनप्लस के पूर्व को-फाउंडर ने कहा था कि परफॉर्मेंस के अलावा नए चिपसेट के साथ फोन की बैटरी लाइफ में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेटवर्क कनेक्टिविटी और कैमरा फीचर्स में भी बड़े बदलाव होंगे।

चिपसेट में दिए गए Image Signal Processor से नथिंग फोन 1 की तुलना में 4000 गुना ज्यादा डेटा कैप्चर किया जा सकता है। फोन में RAW HDR और 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी होंगे।

बता दें कि Mobile World Congress 2023 में कार्ल पेई ने कन्फर्म किया था कि नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट दिया जाएगा। हालांकि, Snapdragon 8+ Gen 1 में X65 मॉडम दिया गया है जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर के साथ नहीं आता। इससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले फोन में चिपसेट का मोडिफाइड वर्जन मिल सकता है।