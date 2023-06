Nothing Phone 2 Pre-Order from 29 June: Nothing के CEO कार्ल पेई ने हाल ही में अपने अगले स्मार्टफोन Nothing Phone (2) की लॉन्च डेट का खुलासा किया था। नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन 11 जुलाई को भारत में एंट्री करेगा। अब, फ्लिपकार्ट पर बनाई गई माइक्रोसाइट से यह पुष्टि हो गई है कि अपकमिंग नथिंग फोन (2) के प्री-ऑर्डर देश में 29 जून दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे। कंपनी, एक्सेसरीज पर एक्सक्लूसिव प्री-ऑर्डर भी ऑफर कर रही है।

Nothing Phone (2) को प्री-ऑर्डर करने का तरीका

नथिंग फोन (2) को प्री-ऑर्डर करने के लिए आपको 2,000 रुपये रिफंडेबल डिपॉजिट करना होगा। इसके बाद ध्यान रहे कि आपको 11 जुलाई से 20 जुला के बीच प्री-ऑर्डर पेज पर वापस आना होगा और अपना पसंदीदा वेरियंट सिलेक्ट करना होगा।

इस अवधि के दौरान आप चाहें तो बचा हुआ बैलेंस पे कर सकते हैं। या फिर एक्सक्लूसिव प्री-ऑर्डर बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। फोन को प्री-ऑर्डर करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपको फोन पहली सेल भी पहले मिल जाएगा।

बता दें कि नथिंग फोन (2) को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक Nothong Ear (Stick) पर 50 फीसदी डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा नथिंग एक्सेसरीज पैकेज और लीडिंग बैंक के साथ इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा। नथिंग का दावा है कि आने वाला स्मार्टफोन 100 प्रतिशत रीसाइकल्ड ऐल्युमिनियम मिड-फ्रेम, 100 प्रतिशत रीसाइकल किए हुए कॉपर फॉइल का बना है। मेन सर्किट बोर्ड पर टिन है जबकि 28 पार्ट में 90 प्रतिशत रीसाइकल किए हुए स्टील का इस्तेमाल हुआ है।

Nothing Phone (2) Specifications

नथिंग फोन (2) देखने में नथिंग फोन (1) जैसा हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे जैसे कि फोन कर्व्ड मेटल फ्रेम और बेहतर Glyph लाइटिंग के साथ आएगा। हैंडसेट में फास्ट वायरलेस चार्जिंग और बेहतर डस्ट व वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

कार्ल पेई ने पहले ही यह पुष्टि कर दी है कि फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट दिया जाएगा। स्मार्टफोन में 6.7 इंच 120 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। कैमरे की बात करें तो फोन में ड्यूल कैमरा सेटअप और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी व 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस मिलेंगे। फोन के प्राइमरी सेंसर को लेकर खबर है कि यह बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस ऑफर करेगा।