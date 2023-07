Nothing Phone (2) Open Sale: नथिंग ने हाल ही में फ्लैगशिप-ग्रेड चिपसेट के साथ अपना दूसरा स्मार्टफोन Nothing Phone (2) लॉन्च किया था। नथिंग फोन (2) कंपनी का नया फोन है और यह Nothing OS 2.0 के साथ आता है। नथिंग फोन (2) में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर, 50MP प्राइमरी रियर सेंसर और 12GB तक रैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। नथिंग के इस डिवाइस की बिक्री कुछ फिजिकल स्टोर पर शुरू हो गई है। अब आखिरकार कंपनी ने फोन (2) की ऑनलाइन उपलब्धता का ऐलान कर दिया है। अब Nothing के इस फोन को कंपनी ने भारत में ओपन सेल में उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। जानें लेटेस्ट Nothing Phone (2) की कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ…

Nothing Phone (2) कीमत

नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन की ओपन सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर 21 जुलाई से शुरू होगी। फोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 44,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वहीं 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ऐक्सिस बैंक क्रेडिट व डेबिट कार्ड के जरिए फोन लेने पर ग्राहकों को 3000 रुपये की छूट मिलेगी।

Nothing Phone (2) स्पेसिफिकेशन्स

नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन में पिछले नथिंग फोन 1 की तुलना में ज्यादा बेहतर Glyph Interface (ग्लिफ इंटरफेस) मिलता है। यह ग्लिफ इंटरफेस ज्यादा फंक्शनालिटी के साथ आता है। नथिंग के इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8 जीबी व 12 जीबी तक रैम ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा हैंडसेट में 128 जीबी, 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के विकल्प मिलते हैं।

डिवाइस में 6.7 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले का रेजॉलूशन (1080 x 2412 पिक्सल) है। स्क्रीन 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है।

Nothing Phone 2 में OIS और इन-सेंसर के साथ 50MP Sony IMX890 प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल Samsung JN1 अल्ट्रावाइड और 32 मेगापिक्सल सोनी IMX615 फ्रंट कैमरे के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल सोनी IMX615 फ्रंट कैमरा मिलता है जो EIS के साथ आता है।

डिवाइस को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी दी गई है जो 33W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ आते हैं। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Nothing OS 2.0 के साथ आता है।