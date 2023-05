Nothing Phone 2 स्मार्टफोन के बारे में पिछले कई दिनों से लगातार जानकारी सामने आ रही है। अब आखिरकार पता चल गया है कि नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। Nothing के को-फाउंडर और CEO कार्ल पेई ने एक मीडिया इंटरव्यू में यह पुष्टि की। इसके साथ ही पेई ने स्मार्टफोन में 4700mAh की बड़ी बैटरी होने की भी जानकारी दे दी है। पिछले Nothing Phone 1 स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी दी जाएगी।

इससे पहले नथिंग के को-फाउंडर ने खुलासा किया था कि Nothing Phone 2 स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा। नथिंग के सेकंड जेनरेशन स्मार्टफोन को अमेरिका सहित बाकी बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा। नए नथिंग हैंडसेट की डिजाइन ओरिजिनल नथिंग फोन 1 की तरह ही होगी।

Forbes को दिए एक इंटरव्यू में कार्ल पेई ने खुलासा किया कि नथिंग के अगले स्मार्टफोन Phone 2 को जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाएगा।

इससे पहले पेई ने कन्फर्म किया था कि नथिंग फोन 2 में फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया जाएगा Nothing Phone 1 स्मार्टफोन में मिड-रेंज ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर के साथ आता है।

मौजूदा Nothing Phone 1 स्मार्टफोन में नथिंग फोन 2 की तुलना में अपग्रेडेड एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। बता दें कि नथिंग फोन 1 को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। इस फोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 32,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। बाद में कंपनी ने फोन की कीमत 1000 रुपये बढ़ा दी है।

Nothing Phone 1 में 6.55 इंच फुलएचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल ड्यूल-कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। नथिंग के इस हैंडसेट में 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है और यह फोन 12 जीबी तक रैम के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 33W वायर्ड चार्जिंग और 15W Qi वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन को यूनिक ट्रांसपेरेंट बैक पैनल दिया गया है जो Glyph Interface के साथ आता है।