Nothing Phone (2) Launched: नथिंग ने आखिरकार कई हफ्तों से चल रही अटकलों और खबरों पर विराम लगा दिया है। नथिंग के फैंस के लिए बाजार में अब एक और स्मार्टफोन ने दस्तक दे दी है। मोस्ट-अवेटेड Nothing Phone (2) को आखिरकार मंगलवार (11 जुलाई 2023) को लॉन्च कर दिया गया है। नए नथिंग फोन (2) को प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है और यह Nothing Phone (1) की तुलना में बेहतर डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है। पहली झलक में फोन पिछले नथिंग फोन (1) की तरह दिख सकता है। लेकिन नए मिड-रेंज Nothing Smartphone को पहले से स्लिम और ज्यादा कर्व्ड डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन 100 प्रतिशत रीसाइकल्ड ऐल्युमिनियम से बना है।

Nothing Phone 2 कीमत

नथिंग फोन 2 के 8GB रैम व 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 44,999 रुपये है। जबकि 12GB रैम व 256GB स्टोरेज वेरियंट को 49,999 रुपये और 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वाले टॉप-ऐंड वेरियंट को 54,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है।

डिवाइस की बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। हैंडसेट को Axis Bank कार्ड यूजर्स 3,000 रुपये के डिस्काउंट पर ले सकते हैं। फोन की ओपन सेल 21 जुलाई 2023 से शुरू होगी।

Nothing Phone (2) फीचर्स

नथिंग फोन (1) में कंपनी ने मिड-टियर स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर दिया था, जबकि लेटेस्ट नथिंग फोन 2 को फ्लैगशिप-ग्रेड स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में 6.7 इंच LTPO OLED स्क्रीन है जो 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट डायनमिकली एडजस्ट कर लेती है और फोन इस्तेमाल ना होने के दौरान बैटरी सेव करने में मदद करती है।

नया नथिंग स्मार्टफोन Nothing OS 2.0 के साथ आता है और इसमें कई नए फीचर्स दिए गए हैं। फोन में यूजर्स को ऐप लेबल से लेकर ग्रिड डिजाइन, विजट साइज़ जैसे फीचर्स मिलेंगे। नथिंग की ऐंड्रॉयड स्किन के साथ यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कई तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। कंपनी ने स्वाइप किए जा सकने वाले नए विजट और ऐनिमेशन भी एड किए हैं।

Glyph Interface में कई सुधार

Nothing ने इस बार फोन की सबसे अहम खासियत Glyph इंटरफेस में भी कई सुधार किए हैं। इस फीचर के साथ यूजर्स अलग-अलग कॉन्टेक्ट के लिए लाइट सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स बैक पैनल पर दी गई लाइट्स का इस्तेमाल करके यह जान सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप जैसे Uber से बुक की गई राइड कितनी दूर है। नए Glyph Composer फीचर के साथ किसी ऐप में 8 से 10 सेकंड की कस्टम रिंगटोन को Glyph साउंड पैक का इस्तेमाल कर क्रिएट किया जा सकता है। बैक पैनल पर दी गई LED लाइट्स बैटरी लेवल, वॉल्यूम लेवल और काउंटडाउन टाइमर के लिए कस्टमाइज की जा सकती है।

Nothing Phone (2) कैमरा

फोटोग्राफी की बात करें तो नथिंग के इस फोन में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड लेंस दिए गए हैं। नथिंग का कहना है कि फोन (2) स्मार्टफोन का कैमरा 2X Super-Res Zoom, मोशन कैप्चर 2.0 और स्मार्ट ट्यूनिंग इफेक्ट्स के साथ आता है ताकि ओवरऑल इमेज क्वॉलिटी बेहतर हो सके। Nothing Phone (2) के प्राइमरी रियर कैमरे से 60fps पर 4K में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जिससे 60fps पर 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड करना संभव है। Nothing Phone (2) को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी दी गई है जो 45W चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि स्मार्टफोन 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। यह हैंडसेट 15W वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है।