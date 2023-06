Nothing Phone (2) Launch: नथिंग अपने दूसरे स्मार्टफोन Nothing Phone (2) को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि नया नथिंग फोन (2) 11 जुलाई को पेश किया जाएगा। इसके अलावा, आधिकारिक लॉन्च से पहले Nothing ने आने वाले नए नथिंग फोन (Nothing Phone) के कुछ अहम स्पेसिफिकेशन्स भी शेयर कर दिए हैं। हाल ही में ब्रैंड ने नथिंग फोन (2) की बैटरी क्षमता और डिस्प्ले साइज़ की डिटेल शेयर की थी। अब लॉन्च से पहले डिवाइस को सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है। Nothing Phone (2) को NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है।

Nothing Phone (2) NBTC Certification

NBTC सर्टिफिकेशन की लिस्टिंग के मुताबिक, डिवाइस का मॉडल नंबर A065 है। बता दें कि इससे पहले फरवरी 2023 में आई एक रिपोर्ट में भी इसी मॉडल नंबर का खुलासा हुआ था। मॉडल नंबर के अलावा NBTC सर्टिफिकेशन से यह पुष्टि भी हुई है कि हैंडसेट Phone (2)) होगा। हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की डिस्प्ले होगी। फोन में AMOLED पैनल मिल सकता है जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आएगा।

डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर होने की भी पुष्टि कंपनी ने कर दी है। Geekbench टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक, डिवाइस को 12 जीबी तक रैम के साथ लॉन्च किया जाएगा। Nothing Phone 2 स्मार्टफोन को 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो हैंडसेट में ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

फिलहाल, नथिंग फोन (2) के रियर और फ्रंट कैमरे जैसे दूसरे स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी नहीं है। हाल ही में Nothing Phone (2) की तस्वीरें भी लीक हुई थीं। इन लीक तस्वीर से पता चला था कि नथिंग फोन (2) की डिजाइन में फोन (1) की तुलना में बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इन तस्वीरों से glyph इंटरफेस के अलाइनमेंट में थोड़ा बदलाव होने का पता चला था। हालांकि, इन तस्वीरों के लीक होने के तुरंत बाद नथिंग के सीईओ कार्ल पेई (CEO Carl Pei) ने ट्विटर पर इन्हें फेक (Fake) करार दिया।

Nothing Phone (2) Expected Specifications

बात करें स्पेसिफिकेशन्स की तो नथिंग फोन (2) में 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, फुलएचडी+ रेजॉलूशन और पंच-होल कटआउट जैसे फीचर्स मिलेंगे।

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, नथिंग के इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर और एड्रेनो 730 GPU मिलेंगे। हैंडसेट को 8 जीबी रैम व 12 जीबी रैम ऑप्शन के साथ 128 और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया जाएगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Nothing OS 2.0 के साथ आ सकता है। नथिंग फोन (2) में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलने की उम्मीद है। डिवाइस को 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ड्यूल स्पीकर्स मिलेंगे। कंपनी फोन में 4700mAh की बैटरी दे सकती है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।