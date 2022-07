OnePlus को को-फाउंडर रहे कार्ल पेई के स्टार्टअप Nothing ने अपना पहला स्मार्टफोन इसी हफ्ते लॉन्च किया है। Nothing Phone 1 को यूनिक डिजाइन के साथ 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। बाजार में नथिंग फोन (1) को टक्कर देने के लिए पहले से कई ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन उनके मुकाबले नथिंग के फोन का दाम थोड़ा ज्यादा है। क्या मार्केट में पहले से इसी दाम के आसपास मौजूद OnePlus Nord 2T, Poco F4 5G और iQOO Neo 6 के बीच नथिंग फोन (1) अपनी जगह बना पाएगा? जानें दाम, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की तुलना में कौन है बेहतर?

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G PriceNothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G Price

नथिंग फोन (1) की कीमत 32,999 रुपये से शुरू होती है। जबकि आईक्यू नियो 6 को 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। वहीं वनप्लस नॉर्ड 2टी की कीमत 28,999 रुपये और पोको एफ4 5जी की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है। इन सभी स्मार्टफोन्स को अलग-अलग रैम व स्टोरेज वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। लेकिन नथिंग फोन (1) का बेस वेरियंट सबसे महंगा है जबकि बाकी तीनों फोन का दाम लगभग एक है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G DesignNothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G Design

डिजाइन के मामले में निश्चित तौर पर नथिंग फोन 1 सबसे अलग और यूनिक है। इसमें ट्रांसपेरेंट बैक पैनल है और डिवाइस में कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हैंडसेट के फ्रंट व बैक पैनल पर ग्लास दिया गया है। स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है और फ्रेम को बनाने में रीसाइकल की हुई ऐल्युमिनियम का इस्तेमाल हुआ है। सबसे खास कि नथिंग का यह फोन यूनिक ‘Glyph interface’ के साथ आता है जिसे कई एलईडी लाइट्स के साथ मिलकर बनाया गया है। यह इंटरफेस नोटिफिकेशन, कॉल के दौरान अलग-अलग तरह की लाइटिंग देता है। अगर आप एक ऐसे फोन की तलाश में हैं जिसकी डिजाइन यूनिक हो तो नथिंग फोन (1) आपके लिए हैं।

वहीं पोको एफ4 5जी स्मार्टफोन में ग्लास बैक पैनल है जो मैट फिनिश के साथ आता है। यह फोन ग्रीन और ब्लैक कलर में लिया जा सकता है। हैंडसेट में ग्लास बैक पैनल है लेकिन इसका साइड फ्रेम प्लास्टिक का है। वनप्लस नॉर्ड 2टी में बैक पैनल पर स्मूद फिनिश के साथ ग्लास दिया गया है और यह ग्रे शैडो व जेड फॉग कलर ऑप्शन में आता है। इसका फ्रेम प्लास्टिक का बना है। आईक्यू नियो 6 की बात करें तो बाकी की तुलना में यह फोन पूरी तरह प्लास्टिक का बना है। अगर डिजाइन की बात करें तो नथिंग फोन (1) इन सभी में सबसे आगे है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G Software

नथिंग फोन (1) स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड NothingOS के साथ आता है। कंपनी ने वादा किया है कि फोन को 3 साल तक सिस्टम अपडेट और हर दो महीने पर 4 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। डिवाइस में नियर-स्टॉक ऐंड्रॉयड 12 एक्सपीरियंस मिलता है और कोई ब्लोटवेयर भी है। नथिंग का सॉफ्टवेयर और अनोखे हार्डवेयर के साथ यह फोन बाकियों से अलग है।

वहीं बात करें दूसरे फोन्स को वनप्लस नॉर्ड 2टी, आईक्यू नियो 6 और पोको एफ4 5जी में ऐंड्रॉयड 12 ओएस मिलेगा। आईक्यू नियो 6 में फनटच ओएस, पोको एफ4 में पोको लॉन्चर के साथ MIUI 13 और वनप्लस नॉर्ड 2टी में ऑक्सीजनओएस मिलता है।

आईक्यू और वनप्लस के फोन में 2 साल तक सिस्टम अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया गया है। लेकिन पोको एफ4 5जी में अपडेट से जुड़ी जानकारी नहीं है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G Performance

नथिंग फोन (1) में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट दिया गया है। नथिंग का कहना है कि क्वालकॉम ने इस चिपसेट में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया है। बता दें कि आमतौर पर 700 सीरीज प्रोसेसर में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। स्नैपड्रैगन 778G+ भले ही इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल ना हो लेकिन इससे स्टेबल परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। वनप्लस नॉर्ड 2टी में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1300 चिपसेट मिलता है और यह मिड-रेंज फोन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।

हालांकि, अगर आपको और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो आईक्यू नियो 6 और पोको एफ4 चुना जा सकता है। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ आते हैं।

ये चारों स्मार्टफोन्स 12 जीबी रैम और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आते हैं। नथिंग फोन (1), वनप्लस नॉर्ड 2टी और आईक्यू नियो 6 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वहीं पोको एफ4 में फिंगरप्रिंट सेंसर साइड पर मिलता है। नथिंग, वनप्लस और पोको के फोन में एनएफसी सपोर्ट है जबकि आईक्यू नियो 6 में यह सपोर्ट नहीं मिलता है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G Display

नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच फुलएचडी+ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। वहीं वनप्लस नॉर्ड 2टी में 6.43 इंच स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। आईक्यू नियो 6 में 6.62 इंच फुलएचडी+ एमोलेड पैनल और पोको एफ4 5जी में 6.67 इंच फुलएचडी+ एमोलेड पैनल मिलता है। पोको के फोन में दी गई स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G Camera

नथिंग फोन (1) में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो 50 मेगापिक्सल के दो सेंसर से लैस है। प्राइमरी सेंसर OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन सपोर्ट करता है। जबकि सेकंडरी कैमरा एक अल्ट्रावाइड सेंसर और मैक्रो कैमरे के तौर पर काम करता है।

वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलते हैं। पोको एफ4 5जी में 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। आई्क्यू नियो 6 में भी यही कैमरा सेटअप मिलता है।

नथिंग फोन (1) और आईक्यू नियो 6 में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल फ्रंट सेंसर दिया गया है। वहीं पोको एफ4 में 20 मेगापिक्सल जबकि वनप्लस नॉर्ड 2टी में 32 मेगापिक्सल फ्रंट सेंसर मिलता है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T vs iQOO Neo 6 vs Poco F4 5G Battery

नथिंग फोन (1) में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 33W वायर्ड चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, इस फोन में बाकी स्मार्टफोन्स की तुलना में धीमी चार्जिंग स्पीड मिलती है और बॉक्स में कंपनी ने चार्जर भी नहीं दिया है। यूजर्स को इस फोन के लिए वायर्ड या वायरलेस चार्जर अलग से खरीदना होगा। चार्जर की कीमत 2,499 रुपये है।

वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं पोको एफ4 में 67W फास्ट चार्जिंग के साथ 4500mAh की बैटरी है। आईक्यू नियो 6 में 4700mAh की बैटरी है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इन तीनों फोन के साथ बॉक्स में चार्जर मिलता है।