Nothing Phone (1) स्मार्टफोन ने मंगलवार को भारत में एंट्री कर ली। कार्ल पेई की कंपनी के पहले स्मार्टफोन को देश में तीन रैम व स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। नथिंग फोन (1) की सबसे अहम खासियत है इसकी ट्रांसपेरेंट डिजाइन और रियर पर शाइनी एलईडी लाइट्स। कंपनी ने इसे Glyph Interface नाम दिया है। फोन (1) में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778+ प्रोसेसर मिलता है।

35000 रुपये के आसपास वाले नथिंग फोन (1) स्मार्टफोन को प्रीमियम सेगमेंट में लाया गया है। डिवाइस को बाजार में पहले से मौजूद OnePlus Nord 2T से टक्कर मिलेगी। आपको बताते हैं Nothing Phone (1) और OnePlus Nord 2T 5G स्मार्टफोन्स एक-दूसरे से कितने अलग हैं।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Price in India

वनप्लस नॉर्ड 2टी दोनों फोन्स में सबसे किफायती है। हैंडसेट के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 28,999 रुपये है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 33,999 रुपये में आता है।

बात करें फोन (1) की तो यह फोन तीन स्टोरेज ऑप्शन में मिलता है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 32,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 35,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 38,999 रुपये में मिलेगा।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Design

नथिंग फोन (1) की बात करें तो इसका डिजाइन काफी अनोखा है। वनप्लस और नथिंग स्मार्टफोन की तुलना करें तो फोन (1) ग्लास बैक पैनल के साथ आता है और इसका डिजाइन ट्रांसपेरेंट है। इसमें Glyph इंटरफेस के लिए रियर पर एलईडी इंडकेटर्स दिए गए हैं। यूजर्स इसके जरिए बिना फोन उठाए ही अनोखे लाइट पैटर्न सेट कर यह जान सकेंगे कि कौन उन्हें फोन कर रहा है। इसके अलावा फोन चार्ज होते समय और इनकमिंग कॉल/नोटिफिकेशन के वक्त भी एलईडी लाइट्स ऑन होती हैं। नथिंग फोन (1) व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन में मिलता है।

बात करें OnePlus Nord 2T स्मार्टफोन ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ आता है। फोन का रियर ग्लास का बना है लेकिन यह प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। वनप्लस नॉर्ड 2टी का वज़न 190 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.2 मिलीमीटर है। फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप के लिए रियर पर दो बड़े सर्कुलर कटआउट दिए गए हैं। इस फोन में अलर्ट स्लाइडर और दांयी तरफ पावर बटन दिए गए हैं।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Display

Nothing Phone (1) में 6.55 इंच फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट में काफी पतले बेज़ल मिलते हैं। डिस्प्ले पर एक फ्रंट कैमरे के लिए स्क्रीन पर बांये कोने में एक होल-पंच कटआउट दिया गया है। स्मार्टफोन HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है और 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है।

वनप्लस नॉर्ड 2टी 5जी में 6.43 इंच एमोलेड डिसप्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। फोन में डिस्प्ले पर बांये कोने में होल-पंच कटआउट दिया गया है। प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 मौजूद है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Performance and UI

फोन (1) में ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Nothing OS दिया गया है। कंपनी ने स्मार्टफोन में 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है। नथिंग फोन (1) में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर मिलता है। चिपसेट 6nm प्रोसेस पर बेस्ड है। नथिंग फोन (1) में 8 जीबी व 12 जीबी रैम का विकल्प मिलता है। स्टोरेज के लिए 128 जीबी व 256 जीबी का विकल्प मिलता है।

वनप्लस नॉर्ड 2टी 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Oxygen OS 12.1 के साथ आता है। वनप्लस के इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1300 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8 जीबी रैम व 12 जीबी रैम और 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Cameras

नथिंग फोन (1) स्मार्टफोन में रियर पर ड्यूल-कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 प्राइमरी कैमरा सेंसर और 50 मेगापिक्सल सैमसंग JN1 अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन (1) में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। कैमरा OIS और EIS सपोर्ट करता है।

वनप्लस नॉर्ड 2टी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। नॉर्ड 2टी में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है।

Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Battery

नथिंग फोन (1) और वनप्लस नॉर्ड 2टी को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है। फोन (1) 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बता दें कि नथिंग ने फोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं दिया है। यूजर्स चाहें तो इसे अलग से खरीद सकते हैं।