Nothing Phone 1: अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध नथिंग फोन (1), इसमें है 12GB रैम

Nothing Phone 1 Discount: नथिंग फोन (1) को Flipkart Big Saving Days सेल में 8 हजार रुपये की छूट के साथ लिया जा सकता है।

Nothing Phone (1) को 20 जनवरी तक छूट के साथ लेने का मौका है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram