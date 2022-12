Deal Of the Day: Nothing Phone (1) को भारत में जुलाई, 2022 में अनोखे सेमी-ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया था। यह फोन Glyph Inerface के साथ आता है जो सैकड़ों एलईडी लाइट से लैस है। सितंबर, 2022 में दिवाली के मौके पर Big Billion Days Sale में नथिंग फोन (1) को बड़ी छूट के साथ उपलब्ध कराया गया था। अब एक बार फिर Year End सेल में Nothing के इस फोन की कीमतें फ्लिपकार्ट पर कम की गई हैं। जानें नथिंग स्मार्टफोन पर मिल रही डील के बारे में…

Nothing Phone (1) Offer Price

नथिंग फोन 1 फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 27,999 रुपये में लिस्ट है और यह कीमत 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की है। आमतौर पर यह फोन 33,999 रुपये में बेचा जाता है। फ्लैट डिस्काउंट के अलावा स्मार्टफोन को बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक कार्ड के साथ 3000 रुपये तक के अतिरिक्त डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। यानी आप फोन के बेस वेरियंट को करीब 25000 रुपये में ले सकते हैं।

इसी तरह, 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज और 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट के दाम में भी कटौती की गई है। ये वेरियंट क्रमशः 29,999 रुपये 33,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह कटौती परमानैंट की गई है या फिर सेल तक ही है।

Nothing Phone (1) specifications

नथिंग फोन(1) में 6.55 इंच OLED स्क्रीन दी गई है जिसका रेजॉलूशन फुलएचडी+ है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और इसमें प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर दिया गया है। Nothing Phone (1) में 12 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Nothing Os के साथ आता है। हालांकि, कंपनी ने फोन को ऐंड्रॉयड 13 पर अपग्रेड कर दिया है जो अभी बीटा फेज में है।

Nothing Phone (1) में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 सेंसर और 50 मेगापिक्सल सैमसंग JN1 अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी मिलती है जो 33W रैपिड चार्जिंग क्षमता के साथ आती है। फोन 15W Qi वायरलेस चार्जिंग और 5W वायरलेस रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।