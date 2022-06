Nothing भारत में 12 जुलाई को अपना पहला स्मार्टफोन Nothing Phone (1) लॉन्च करेगी। अब वनप्लस के को-फाउंडर रहे कार्ल पेई के स्टार्टअप ने पुष्टि कर दी है कि यूजर्स सेव शुरू होने से पहले एक नए प्री-ऑर्डर इनवाइट ओनली सिस्टम के जरिए नथिंग फोन (1) को खरीद पाएंगे। बता दें कि OnePlus ने भी आज से कई साल पहले OnePlus One स्मार्टफोन लॉन्च के समय इनवाइट-ओनली सिस्टम लॉन्च किया था। इस सिस्टम के जरिए कुछ यूजर्स लॉन्च से पहले फोन को प्री-बुक कर सकेंगे।

Nothing Phone (1) प्री-ऑर्डर इनवाइट के बारे में जानें सबकुछ…

Nothing phone (1): How to pre-book the device?

– नथिंग फोन (1) को प्री-बुक करने के लिए in.nothing.tech वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद सबसे ऊपर दिख रहे Pre-Booking सेक्शन पर जाएं। इसके बाद Learn More पर क्लिक करें और Join The Waitlist बटन पर टैप करें।

– अब यूजर्स से अपने गूगल, ऐप्पल या नथिंग अकाउंट के जरिए लॉगइन करने को कहा जाएगा।

– साइन इन करने के बाद यूजर्स रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बता दें कि उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें जिसके साथ आपने फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इनवाइट नहीं पा सकेंगे और फोन नहीं खरीद पाएंगे।

– आपका नंबर आने पर Nothing की तरफ से आपको ईमेल के जरिए इनवाइट मिलेगा। तब तक, आप नथिंग की वेबसाइट पर अपने प्रोफाइल पेज पर जाकर अपना नंबर चेक कर पाएंगे और अपने दोस्तों को रेफर कर सकेंगे।

Nothing phone (1): How will the invite-only system work?

नथिंग ने डिवाइस को प्री-बुक करने के इच्छुक यूजर्स को नथिंग की वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए इनवाइट किया है। हालांकि, कुछ प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर्स को इनवाइट कोड की जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरे यूजर्स को फोन प्री-बुक करने के लिए वेटलिस्ट ज्वॉइन करनी होगी।

फोन को प्री-बुक करने वाले यूजर्स वेटलिस्ट में अपना नंबर देख पाएंगे और जो यूजर्स दूसरे यूजर्स को डिवाइस प्री-बुकिंग के लिए रेफर करेंगे तो वेटलिस्ट में उनका नंबर आगे बढ़ेगा। वेटलिस्ट में शामिल यूजर्स को 2000 रुपये का प्री-बुकिंग अमाउंट देना होगा। बाद में 12 जुलाई को फोन लॉन्च होने के बाद यह अमाउंट फोन की कीमत में से कम कर दिया जाएगा।

बता दें कि नथिंग फोन (1) 12 जुलाई को लॉन्च होगा और यूजर्स फ्लिपकार्ट पर लॉगइन कर 2000 रुपये का डिस्काउंट ले पाएंगे। इसके अलावा फोन को प्री-बुक करने वाले यूजर्स को कुछ एकसक्लूसिव ऑफर भी मिलेंगे, हालांकि नथिंग ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। 12 जुलाई को फोन लॉन्च के दिन इस बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।