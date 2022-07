Nothing ने आखिरकार महीनों के इंतजार के बाद अपना पहला स्मार्टफोन Nothing Phone (1) मंगलवार को लॉन्च कर दिया। कंपनी ने वादे के मुताबिक, एक ऑनलाइन इवेंट में अपने पहले फोन से पर्दा उठाया। नए नथिंग फोन (1) में 6.55 इंच फुलएचडी+ 120 हर्ट्ज़ फ्लेक्सिबल ओलेड स्क्रीन, 12 जीबी तक रैम और ऐंड्रॉयड 12 जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने फोन में 3 ऐंड्रॉयड OS अपडेट और हर 2 महीने पर 4 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलने का दावा किया है। जानिए नथिंग फोन (1) की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ…

Nothing Phone (1) Price in India

Nothing Phone (1) स्मार्टफोन व्हाइट और ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। फोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 32,999 रुपये जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 35,999 रुपये है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 38,999 रुपये है।

नथिंग फोन (1) को इनविटेशन के जरिए प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक क्रमशः 31,999 रुपये, 34,999 रुपये और 37,999 रुपये में खरीद सकते हैं। भारत में यह फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों के लिए कई ऑफर्स के साथ उपलब्ध होगा। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड और डेबिट व क्रेडिट कार्ड ईएमआई के जरिए फोन को 3 व 6 महीने की EMI पर लेने पर 2000 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं किसी भी और बैंक कार्ड के जरिए 3 ईएमआई पर फोन को लिया जा सकता है। हैंडसेट पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ग्राहक 1,499 रुपये में 45W PD चार्जर ले सकेंगे। इसके अलावा नथिंग ईयर (1) को भी 6,999 रुपये की जगह 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

नथिंग फोन (1) की बिक्री भारत में फ्लिपकार्ट पर 21 जुलाई, 2022 शाम 7 बजे से शुरू होगी।

Nothing Phone (1) Specifications

Nothing Phone (1) में 6.5 इंच फुलएचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) ओलेड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। स्मार्टफोन के बैक पैनल पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। इसके अलावा स्क्रीन HDR10+ सपोर्ट करती है। स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 402 पीपीआई है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 12 जीबी तक रैम दी गई है। फोन में 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है।

कैमरे की बात करें तो नथिंग फोन 1 में ड्यूल-कैमरा सेटअप है। स्मार्टफोन में रियर पर अपर्चर एफ/1.88 के साथ 50 मेगापिक्सल Sony IMX766 सेंसर है जो OIS और EIS सपोर्ट करता है। इसके अलावा अपर्चर एफ/2.2 के साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड ऐंगल सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल सोनी IMX471 सेंसर दिया गया है जो अपर्चर एफ/2.45 के साथ आता है।

इसके अलावा नथिंग फोन 1 में फेस रिकग्निशन फीचर भी दिया गया है। हैंडसेट में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और तीन माइक्रोफोन हैं। फोन IP53 रेटिंग के साथ आता है और धूल व पानी में खराब नहीं होगा। फोन में Glyph Interface मिलता है जिससे यूजर्स फोन के रियर पैनल को किसी कॉन्टैक्ट और नोटिफिकेशन के लिए लाइटिंग इफेक्ट को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। नथिंग का कहना है कि फोन में 3 साल के लिए ऐंड्रॉयड और 4 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

नथिंग फोन (1) में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 33W वायर्ड चार्जिंग, 15W Qi वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, वाई-फाई 6, वाई-फाई 6 डायरेक्ट, ब्लूटूथ 5.2, एनएफसी, जीपीएस/ए-जीपीएस, ग्लोनास, गैलिलियो और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिए गए हैं। हैंडसेट में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। हैंडसेट में एक्सीलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपस, गायरोस्कोप, एम्बियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मौजूद हैं।