non chinese smartphones under 15000: Samsung, Nokia फोन्स के बारे में जानें (फोटो- नोकिया)

non chinese smartphones under 15000, made in india smartphones, non chinese mobile brands: भारत-चीन सीमा विवाद के बाद boycott chinese products की मांग उठ रही है, ऐसे में यदि आप भी खुद के लिए एक नया नॉन-चाइनीज स्मार्टफोन (make in india smartphones) खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट 15 हजार रुपये तक है तो हम आपको इस प्राइस सेगमेंट में आने वाले Samsung और Nokia के कुछ टॉप स्मार्टफोन्स की जानकारी देंगे।

Samsung Galaxy M21 Price in India

Samsung M21 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है। वहीं, इस Samsung Mobile के 6 जीबी रैम/128 जीबी वेरिएंट का दाम 16,499 रुपये है। इस कीमत के साथ ये सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी की आधिकारिक साइट पर लिस्ट है।

Samsung Galaxy M21 Features

Samsung Smartphone के कुछ अहम फीचर्स की बात करें तो फोन एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर आधारित वनयूआई 2.0 पर चलता है। फोन में 6.4 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) इनफिनिटी यू सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है।

प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 और आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। फोन में एक्सीनॉस 9611 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में 6,000 एमएएच की बैटरी है, यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Samsung Galaxy M21 Camera

फोन में तीन रियर कैमरे हैं, इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा है। साथ में 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर और 5MP का डेप्थ कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है।

Nokia 6.2 Price in India

नोकिया 6.2 स्मार्टफोन नोकिया की आधिकारिक वेबसाइट पर 13,168 रुपये में लिस्ट है। ये दाम फोन के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का है।

Nokia 6.2 Features

Nokia Phone के कुछ अहम फीचर्स की बात करें तो फोन में 6.3 इंच फुल एचडी+ डिस्प्ले (1080 x 2340 पिक्सल) है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 509 जीपीयू का इस्तेमाल हुआ है।

Nokia 6.2 Camera

फोन के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर, 118 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है। जान फूंकने के लिए 3,500mAh की बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Samsung Galaxy M30s

Samsung M30s के 4 जीबी रैम/ 64 जीबी/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये की कीमत है। इसके 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 16,999 रुपये है। लेकिन आपके बजट में इस फोन का 4 जीबी रैम वेरिएंट आएगा।

Samsung Galaxy M30s specifications

Samsung Phone के कुछ अहम फीचर्स की बात करें तो फोन में 6.4 इंच का फुल-एचडी+ (1080 x 2340 पिक्सल) डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91 प्रतिशत है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए एक्सीनॉस 9611 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512GB तक बढ़ाना संभव है। फोन में जान फूंकने के लिए 6,000 एमएएच की बैटरी दी गई है, यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Samsung Galaxy M30s Camera

सैमसंग गैलेक्सी एम30एस के पिछले हिस्से में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/ 2.0 है। साथ में 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर और 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा।

Samsung Galaxy M11 Price in India Flipkart

Samsung M11 के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लैक, मैटेलिक ब्लू और वायलेट। इस फोन के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, गैलेक्सी एम11 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 12,999 रुपये तय किया गया है।

Samsung Galaxy M11 Specifications

Samsung Mobile के कुछ अहम फीचर्स की बात करें तो डुअल-सिम (नैनो) वाले सैमसंग गैलेक्सी एम11 में 6.4 इंच एचडी+ (720 x 1560 पिक्सल) इनफिनिटी-ओ डिस्प्ले पैनल दिया गया है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

सैमसंग गैलेक्सी एम11 में कनेक्टिविटी के लिए 4 जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 4.2, जीपीएस, ए-जीपीएस, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी सपोर्ट शामिल है। इस लेटेस्ट फोन में 5,000 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है। यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Samsung Galaxy M11 Camera

सैमसंग गैलेक्सी एम11 के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे हैं, इसमें 13MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 2MP का डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। 5MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.0 है।

