Nokia T21 Tablet: बड़ी बैटरी और डिस्प्ले के साथ ऑनलाइन कॉन्टेन्ट देखने में आएगा मजा, कम दाम में मजबूत बॉडी

Nokia T21 Tablet Review: नोकिया टी21 टैबलेट 20000 रुपये से कम में कैसा डिवाइस है? जानें इसकी सारी कमियां व खूबियां

नोकिया टी21 टैबलेट का रिव्यू

Nokia T21 Review: नोकिया काफी समय से बजट रेंज में लगातार नए डिवाइस लॉन्च कर रही है। Nokia के लाइसेंस वाली HMD Global ने पिछले कुछ महीनों में एंट्री-लेवल सेगमेंट में नए टैबलेट भी पेश किए हैं। Covid-19 महामारी के बाद से यूजर्स के बीच टैबलेट की डिमांड बढ़ी है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में Redmi, Realme, Xiaomi और Oppo जैसी कंपनियां लगातार बड़ी स्क्रीन वाले टैबलेट लॉन्च कर रही हैं। Nokia ने कुछ हफ्तों पहले भारत में T21 टैबलेट लॉन्च किया था। 10 इंच स्क्रीन के साथ आने वाले Nokia T21 को हमने कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया है। आपको बताते हैं इस टैबलेट की खूबियों व कमियों के बारे में… Nokia T21 Design नोकिया टी21 पिछले Nokia T20 का अपग्रेड है। नया डिवाइस Unisoc T612 चिपसेट के साथ आता है। नोकिया ने इस बार टैबलेट के कैमरा और स्टोरेज ऑप्शन में बदलाव किए हैं। यह टैबलेट Widevine L1 सर्टिफिकेशन के साथ आता है जिसके जरिए यूजर्स नेटफ्लिक्स जैसे प्लैटफॉर्म पर फुलएचडी में कॉन्टेन्ट एक्सेस कर सकते हैं। नोकिया टी21 टैबलेट को ऐल्युमिनियम बॉडी के साथ बनाया गया है और यह काफी स्लिम है। टैबलेट देखने में प्रीमियम लगता है और बिल्ड-क्वॉलिटी भी मजबूत है। मैट फिनिश के साथ इसे पकड़ने में अच्छा लगता है लेकिन इस प्राइस सेगमेंट वाले दूसरे टैब की तरह ही यह स्लिपरी भी है। Also Read Vivo T2 5G और Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन में कौन है बेस्ट? जानें किसे खरीदें नोकिया के इस टैबलेट में दांये किनारे पर वॉल्यूम रॉकर बटन और माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है। ऊपरी किनारे पर पावर बटन और दो स्पीकर्स आपको मिलेंगे। वहीं टी21 टैबलेट में निचले किनारे पर टाइप-सी पोर्ट और दो स्पीकर व 3.5 एमएम हेडफोन जैक मिलते हैं। नोकिया टी21 में 10.4 इंच की डिस्प्ले है। Nokia T21 Display नोकिया टी21 में 10.4 इंच LCD फुलएचडी+ रेजॉलूशन वाली डिस्प्ले दी गई है। टैब में डिस्प्ले के चारों तरफ चौंड़े बेज़ल दिए गए हैं जो एक टैबलेट के लिहाज से ठीक ही हैं। 360 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ टैबलेट को हमने जब सूरज की रोशनी यानी आउटडोर में इस्तेमाल किया जो हमें स्क्रीन को पढ़ने में दिक्कत हुई। लेकिन आप Settings में कलर टेम्परेचर सेट करके इसे ठीक कर सकते हैं। Also Read Netflix, Prime, Hotstar: अनलिमिटेड देखें मूवी, वेब सीरीज और कॉन्टेन्ट, 299 रु में सालभर का सब्सक्रिप्शन Nokia T21 Interface नोकिया टी21 ऐंड्रॉयडी 12 के साथ आता है यानी HMD Global के ऐंड्रॉयड फोन की तरह ही आपको इस टैबलेट में भी प्योर ऐंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। टैब में गूगल के सार ऐप्स आपको पहले से इंस्टॉल मिलेंगे। होम स्क्रीन पर बांयी तरफ स्वाइप करने पर आपको गूगल Books, Play Games, YouTube Music, यूट्यूब जैसी गूगल सर्विस के लिए रिकमंडेशन मिलेंगी। खास बात है कि नोकिया के इस टैबलेट में Netflix, Hotstar समेत दूसरे OTT प्लैटफॉर्म पर फुलएचडी में कॉन्टेन्ट देखा जा सकता है। इसकी वजह है टैबलेट में मिलने वाला Widevine L1 सर्टिफिकेशन। नोकिया टी21 का बैक पैनल ऐल्युमिनियम फ्रेम का बना है। Nokia T21 Performance नोकिया के इस टैबलेट में 8 मेगापिक्सल रियर व फ्रंट कैमरे दिए गए हैं। हालांकि, हमने रिव्यू के दौरान इन कैमरों से कुछ तस्वीरें लेकिन क्वॉलिटी बहुत अच्छी नहीं आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Nokia T21 टैबलेट में Unisoc T612 प्रोसेसर मिलता है। यह चिपसेट मई 2022 में लॉन्च किया गया था,लेकिन यह प्रोसेसर पांच साल पुराने स्नैपड्रैगन 665 जैसी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। नोकिया टी21 टैबलेट को पहली बार बूट करने पर यह थोड़ा हैंग करता है। जितने दिन हमने इस टैबलेट को इस्तेमाल किया, हमने देखा कि यह स्मूथली काम करता है। हालांकि, हमें लगता है कि थोड़ा और पावरफुल प्रोसेसर देकर इस टैबलेट को कंपनी द्वारा और दमदार बनाया जा सकता था। क्योंकि रिव्य के दौरान हमने यह पाया कि टैबलेट में ऐप्स के बीच स्विच करने, स्वाइप अप, डाउन करने के दौरान यह धीमे परफॉर्म करता है। नोकिया ने वादा किया है कि टैबलेट में तीन साल तक सिक्यॉरिटी और दो साल तक ऐंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे। उम्मीद है कि डिवाइस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के साथ नोकिया के इस टैबलेट की परफॉर्मेंस में कुछ इजाफा होगा। नोकिया टी21 में 8000mAh की बैटरी दी गई है। Nokia T21 Battery, Audio नोकिया टी21 में 8000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। बैटरी आसानी से दो दिन तक चल जाती है। यह टैबलेट 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है और डिवाइस को फुल चार्ज होने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं। नोकिया के इस टैबलेट में Ozo प्लेबैक के साथ स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। टैब पर मूवी देखने और गाने सुनने के दौरान हमारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। अगर आपको अकेल बैठकर गाने सुनने और मूवी देखने का शौक है और आप हैंडी डिवाइस चाहते हैं तो फुल वॉल्यूम पर आपका अनुभव बढ़िया रहेगा। नोकिया टी21 टैबलेट 20000 रुपये से कम दाम में आता है। आखिर कैसा है Nokia T21 टैबलेट? नोकिया टी20 की तरह ही नोकिया टी21 टैबलेट भी इंटरनेट ब्राउजिंग, कॉन्टेन्ट देखने, गाने सुनने और ई-बुक्स पढ़ने के लिए पर्फेक्ट चॉइस है। इस प्राइस सेगमेंट वाले दूसरे टैबलेट जैसे Oppo Pad Air, Redmi Pad और Realme Pad से तुलना करें तो नोकिया डिवाइस देखने में ज्यादा प्रीमियम है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं है। अगर आप एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जिसे आप सिर्फ कॉन्टेन्ट देखने, वीडियो कॉलिंग या बच्चों को ऐक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकें तो 16,499 रुपये वाले नोकिया के इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग और गेम खेलने के लिए इसमें पावरफुल प्रोसेसर नहीं है तो हम इसे आपको खरीदने की सलाह नहीं देंगे। https://www.jansatta.com/blank.html

