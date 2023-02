Nokia G22, C22, C32: नोकिया ने लॉन्च किए 3 सस्ते स्मार्टफोन, जानें दाम व सारे फीचर्स

Nokia G22, Nokia C22, Nokia C32 Launched: नोकिया ने MWC 2022 में अपने तीन नए बजट फोन लॉन्च कर दिए। ये फोन एचडी+ रेजॉलूशन स्क्रीन ऑफर करते हैं।

नोकिया सी32 में 6.5 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है।

Nokia G22, C22, C32 Launched: Nokia ने MWC 2023 में अपना G-Series, C-Series के नए बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने Nokia G22, Nokia C22 और Nokia C32 से पर्दा उठा दिया है। नए नोकिया जी22 के लिए कंपनी ने iFixit के साथ साझेदारी की है। कंपनी का यह पहला फोन है जो रिपेयरेबिलिटी फीचर के साथ आता है। तीनों नए Nokia Smartphone को पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है और यह एचडी+ रेजॉलूशन वाली स्क्रीन के साथ आते हैं। जानें लेटेस्ट नोकियी जी22, नोकिया सी22 और नोकियाा सी32 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Nokia G22 Specifications, Features, Price नोकिया जी22 में 6.52 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है और इस पर वॉटरड्रॉप नॉच मिलती है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर Unisoc T606 प्रोसेसर दिया गया है और ग्राफिक्स के लिए माली G57 GPU है। फोन में 4GB रैम और 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है और माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट भी उपलब्ध है। कैमरे की बात करें तो लेटेस्ट G-Series स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर है। नोकिया जी22 को पावर देने के लिए 5050mAh की बैटरी दी गई है जो 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट में टाइप-C पोर्ट और साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। Also Read शाओमी ने लॉन्च किया गोल्ड प्लेट वाला सस्ता AC, बिजली की खपत एकदम कम! Nokia G22 को ग्रे और ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है। हैंडसेट का डाइमेंशन 165 × 76.19 × 8.48 मिलीमीटर और वज़न 196 ग्राम है। फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है और डस्ट व स्प्लैश रेजिस्टेंट है। स्मार्टफोन में 3.5 एमएम ऑडियो जैक और OZO ऑडियो सपोर्ट भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस में ड्यूल-सिम, 4G, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा मजबूत बॉडी वाला CAT S75 Rugged Phone, जानें दाम 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट वाले नोकिया जी22 की कीमत 179 यूरो (करीब 15,700 रुपये) रखी गई है। Nokia C32 Specifications, Features, Price नोकिया सी32 में 6.5 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इस पर वॉटरड्रॉप नॉच मिलती है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4 जीबी रैम व 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में ऐंड्रॉयड 13 पहले से लोड आता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। नोकिया का यह फोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल सेंसर वाले ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। नोकिया का यह पोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस है क्योंकि यह IP52 रेटिंग के साथ आता है। स्मार्टफोन में माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है और इसमें 3.5 एमएम ऑडियो जैक दिया गया है। नोकिया सी32 स्मार्टफोन ऑटम ग्रीन, बीच पिंक और चारकोल कलर में लॉन्च किया गया है। फोन का डाइमेंशन 164.6 × 75.9 × 8.55 मिलीमीटर है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में ड्यूल-सिम, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस और ग्लोनास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन के 3 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 139 यूरो (करीब 12,200 रुपये) है। Nokia C22 Specifications, Features Price नोकिया सी22 में 6.5 इंच डिस्प्ले है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इस पर वॉटरड्रॉप नॉच दी गई है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। और इसमें 3 जीबी तक रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 (Go Edition) के साथ आता है। नोकिया सी22 में ड्यूल-रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर वाले दो सेंसर मौजूद हैं। वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है। फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। सिक्यॉरिटी के लिए हैंडसेट में रियर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। नोकिया सी22 को मिडनाइट ब्लैक और सैंड कलर में लॉन्च किया गया है। हैंडसेट का वज़न 190 ग्राम और डाइमेंशन 164.6 × 75.89 × 8.55 मिलीमीटर है। नोकिया सी22 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है। फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है। हैंडसेट में ड्यूल-सिम सपोर्ट, 4G, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस और ग्लोनास जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। नोकिया सा22 के 2 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 129 यूरो (करीब 11,300 रुपये) है।

