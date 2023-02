Nokia C31 Budget Phone Review: बजट दाम में नोकिया सी31 है खूबसूरत डिजाइन वाला स्मार्टफोन, जानें कैसी है परफॉर्मेंस और फीचर्स

Nokia C31 Budget Phone Review: नोकिया सी31 स्मार्टफोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें नए नोकिया फोन को खरीदना चाहिए या नहीं?

नोकिया सी31 रिव्यू: Nokia C31 स्मार्टफोन में 4GB तक रैम व 64GB तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है।

Nokia C31 Budget Smartphone Review in hindi: मोबाइल फोन मार्केट में Nokia सबसे पुरानी हैंडसेट निर्माता कंपनियों में एक है। 10-15 साल पहले तक मोबाइल फोन इंडस्ट्री में नोकिया का बोलबाला था। लेकिन सैमसंग, ऐप्पल के अलावा चीनी कंपनियों के बाजार में मार्केट में एंट्री करने के बाद नोकिया को कड़ी टक्कर मिली और फिनलैंड के इस ब्रैंड को अपनी जगह बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फीचर फोन मार्केट में नोकिया ने अपना दबदबा अभी भी बरकरार रखा है लेकिन स्मार्टफोन मार्केट में नोकिया बाकी टेक कंपनियों से पिछड़ गई। हालांकि, HMD global लगातार समय-समय पर एंट्री-लेवल, बजट, मिड-बजट में नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। दिसंबर 2022 में Nokia C31 स्मार्टफोन ने भारत में एंट्री की। इस फोन को कंपनी ने 10,000 रुपये वाले सेगमेंट में उपलब्ध कराया था। नया Nokia Phone देश में अब खरीदने के लिए उपलब्ध है। हमने कुछ समय तक नोकिया के इस फोन को इस्तेमाल किया है। जानें नए नोकिया स्मार्टफोन (Nokia Smartphone) की सारी खूबियों व कमियों के बारे में सबकुछ… Nokia C31 Design नोकिया सी31 स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो इसमें 6.74 इंच की डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले पर पतले बेज़ल मिलते हैं, हालांकि तुलनात्मक तौर पर थोड़ी ज्यादा चौंड़ी है। स्क्रीन पर दी गई वॉटरड्रॉप नॉच में फ्रंट कैमरा दिया गया है। नोकिया के इस नए हैंडसेट में नीचे की तरफ पुराना माइक्रो-यूएसबी पोर्ट और स्पीकर मिलता है। जबकि ऊपरी किनारे पर 3.5 एमएम ऑडियो जैक दिया गया है। हैंडसेट में दांयें किनारे पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिए गए हैं। जबकि बांयी तरफ सिम ट्रे मिलती है। नोकिया सी31 के रियर पैनल को प्लास्टिक मटीरियल से बनाया गया है जो एक बजट फोन के लिहाज से ठीक है। फोन देखने में खूबसूरत लगता है और इसकी डिजाइन बढ़िया कही जा सकती है। बैक पैनल ग्लॉसी नहीं है और इस पर हल्का सा टेक्स्चर मिलता है जिसके चलते इस पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। बड़ी स्क्रीन के चलते नोकिया का यह बजट फोन हाथ में पकड़ने पर थोड़ा बड़ा महसूस होता है। हालांकि, इसकी ग्रिप बढ़िया है और हाथ से फिसलता भी नहीं है। Also Read देश में पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा Pan Card, जानें बजट से जुड़ी 8 बड़ी बातें फोन के बैक पैनल पर ऊपर की तरफ बांये किनारे पर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें तीन लेंस और एक एलईडी फ्लैश है। कैमरा मॉड्यूल के ठीक नीचे बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। नोकिया सी31 के बैक पैनल पर बीच में नोकिया की ब्रैंडिंग दी गई है। बैक पैनल पर नीचे की तरफ बांयीं ओर एक स्पीकर ग्रिल मिलती है। नोकिया सी31 में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। Also Read मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, जानें क्या-क्या होगा सस्ता Nokia C31 Display नोकिया सी31 में 6.74 इंच की डिस्प्ले है जो एचडी+ रेजॉलूशन(720 x 1600 पिक्सल) ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है और इसमें वॉटरड्रॉप नॉच मिलती है। डिस्प्ले के कलर्स ठीकठाक हैं और सूरज की रोशनी में भी हमें फोन को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि, इसके लिए ब्राइटनेस फुल करनी होती है। Nokia C31 स्मार्टफोन में कॉन्टेन्ट देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर कॉन्टेन्ट देखना भी अच्छा लगता है। Nokia C31 Performace नोकिया सी31 में Unisoc प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 4 जीबी तक रैम व 64 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। अगर आप खूब फोटो और वीडियो क्लिक करते हैं तो आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जाना संभव है। एंट्री-लेवल प्रोसेसर के साथ नोकिया का यह बजट फोन परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा धीमे है। कैमरा खोलना हो या फिर ऐप के बीच स्विच करना हो तो यह तेजी से परफॉर्म नहीं करता। इसकी वजह इसमें दिया प्रोसेसर भी है। हालांकि, फोन डेली इस्तेमाल के लिए ठीकठाक है और अगर आप अपने माता-पिता या किसी को गिफ्ट करने के लिए हैंडसेट चाहते हैं तो इस फोन को लिया जा सकता है। नोकिया सी31 में दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर ठीक तरह से काम करता है और हमें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नोकिया का यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। फोन में गूगल ऐप्स जैसे यूट्यूब, जीमेल, मैप्स, यूट्यूब, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट पहले से इंस्टॉल आते हैं। नोकिया सी31 में 5050mAh की बैटरी दी गई है। Nokia C31 Battery Performance नोकिया का यह बजट फोन 5050mAh बैटरी के साथ आता है। हैंडसेट को फुल चार्ज करने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं। हमने देखा कि सामान्य इस्तेमाल के साथ फोन की बैटरी करीब डेढ़ दिन तक आसानी से चल जाती है। फोन में बैटरी सेवर और सुपर बैटरी सेवर फीचर भी दिया गया है जिसे ऑन करने से बैटरी लाइफ और लंबी हो जाएगी। फोन में ब्लूटूथ और वाई-फाई फीचर्स भी ठीक से काम करते हैं। Nokia C31 Camera Performace नोकिया सी31 में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अलााव 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर भी दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए नोकिया के इस बजट फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। नोकिया सी31 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कैमरा ऐप, पोर्ट्रेट मोड, HDR, नाइट मोड, स्टोरेज स्मार्ट जैसे कई मोड ऑफर करता है। फोन में रियर पैनल पर एलईडी फ्लैश दिया गया है। फोन में Translate फीचर दिया गया है जिसे फोन के कैमरे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। Google Lens के साथ टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जा सकता है। कैमरा पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट करता है। फोन में नाइट मोड, HDR जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नोकिया सी31 में 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। बात करें कैमरा क्वॉलिटी की तो दिन की रोशनी में फोन से बढ़िया क्वालिटी की तस्वीरें ली जा सकती हैं। दिन की रोशनी में फोन से ली गई तस्वीरों में कलर ब्राइट और क्रिस्प दिखते हैं। लेकिन कम रोशनी में फोटो क्वॉलिटी गिर जाती है और कलर वॉश्ड आउट हो जाते हैं। नोकिया सी31 खरीदें या ना? Nokia C31 को देश में 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। नया नोकिया फोन में माइक्रो-यूएसबी पोर्ट मिलता है यानी हैंडसेट में टाइप-सी पोर्ट नहीं मिलेगा। एंट्री-लेवल चिपसेट के साथ आने वाले नोकिया का यह फोन ऐप स्विच के समय थोड़ा धीमे काम करता है। सेल्फी कैमरे की क्वॉलिटी भी औसत है। लेकिन रियर कैमरा दिन की रोशनी में ठीक काम करता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो नोकिया सी31 में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन से ली जाने वाली सेल्फी की क्वॉलिटी बहुत अच्छी नहीं है और इसे औसत कहा जा सकता है। अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो नोकिया के इस फोन से आपको निराशा हाथ लगेगी। अगर आप नोकिया के फैन हैं और स्टॉक ऐंड्रॉयड एक्सपीरियंस कम दाम में चाहते हैं तो Nokia C31 एक बढ़िया ऑप्शन है। इस हैंडसेट का लुक शानदार है और 10000 रुपये के आसपास खरीदा जा सकता है।

