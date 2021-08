Nokia new phone: HMD ग्लोबल ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Nokia C20 Plus को भारत में लॉन्च कर दिया है। Nokia C20 Plus स्मार्टफोन Nokia C20 का अपग्रेड मॉडल है, जो इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। भारत में यह एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। साथ ही कंपनी इसमें एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दे रही है, जिसकी कुछ शर्ते हैं।

Nokia C20 Plus price

Nokia C20 Plus की कीमत 8,999 रुपये है, जिसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा 9,999 रुपये में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है।

Nokia C20 Plus specifications

Nokia C20 Plus स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसमें ऊपर की तरफ नॉच दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है। इस स्मार्टफोन में octa-core Unisoc SC9863a प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है और रैम की जानकारी हम ऊपर दे चुके हैं, हालांकि इंटरनल स्टोरेज सिर्फ 32 जीबी ही मिलेगी, लेकिन यूजर्स चाहे तो उसे बढ़ा सकता है। यह फोन Android 11 (Go edition) पर काम करता है, जिसका मतलब है कि इसमें गूगल के लाइटवेट एप्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो Gmail Go, YouTube Go और Maps Go हैं।

इस स्मार्टफोन के बैक पैनल पर 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो पिक्चर क्लिक करने में मदद करता है। इसके अलावा सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसमें कई सेल्फी फीचर्स और कैमरा फीचर्स हैं।

नोकिया के इस फोन में एफएम रेडियो, 4G VoLTE का सपोर्ट है और यह एक डुअल सिम फोन है। इस फोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, 3.5 एमएम का हेडफोन जैक दिया गया है। इसमें 4950 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज पर 2 दिन की बैटरी बैकअप देती है।

Nokia C20 Plus की कीमत 8999 रुपये है और ऐसे में इस फोन का मुकाबला रेडमी 9आई और रियलमी सी21 स्मार्टफोन से होगा। रेडमी 9आई में इसमें 6.53 इंच का फुलएचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें बैक पैनल पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है।



इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। Realme C21 में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है, इसमें 256 जीबी का एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है।