नोकिया ने लॉन्च किया बेहद सस्ता स्मार्टफोन Nokia C12 Pro, दाम सिर्फ 6,999 रुपये

Nokia C12 Pro Launched: नोकिया सी12 स्मार्टफोन को 64 जीबी स्टोरेज, 3GB तक रैम और IP52 रेटिंग के साथ लॉन्च किया गया है।

नोकिया सी12 प्रो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Nokia C12 Pro launched in India: नोकिया सी12 स्मार्टफोन को HMD Global ने हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने एक और बजट स्मार्टफोन नोकिया सी12 प्रो को देश में उपलब्ध करा दिया है। नए Nokia C12 स्मार्टफोन में 6.3 इंच एचडी+ स्क्रीन दी गई है। फोन में 2 जीबी तक रैम एक्सपेंड की जा सकती है। नया Nokia Smartphone 4000mAh की बैटरी के साथ आता है। नोकिया का वादा है कि फोन में 2 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलेंगे। आपको बताते हैं नए नोकिया सी2 प्रो की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में… Nokia C12 Pro Specifications नोकिया सी12 प्रो स्मार्टफोन में 6.3 इंच (1600 × 720 पिक्सल) एचडी+ V-नॉच डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और यह 2D Toughened glass के साथ आती है। नोकिया का यह स्मार्टफोन 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863A1 प्रोसेसर केस साथ आता है और ग्राफिक्स के लिए IMG8322 GPU दिया गया है। नोकिया सी12 प्रो में 2 जीबी रैम व 3 जीबी रैम दी गई है। स्टोरेज के लिए 64 जीबी स्टोरेज का विकल्प मिलता है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जाना संभव है। Nokia का यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 Go Edition के साथ आता है। फोन ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। Also Read लॉन्च हुआ 512GB स्टोरेज, 16GB रैम वाला धाकड़ स्मार्टफोन, इसमें है 100W चार्जिंग लेटेस्ट Nokia C12 Pro में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर सेंसर दिया गया है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। नोकिया के इस हैंडसेट में 3.5 एमएम ऑडियो जैक और एफएम रेडियो भी है। IP52 रेटिंग के साथ आने वाला यह स्मार्टफोन डस्ट और स्प्लैश प्रूफ है। डिवाइस का डाइमेंशन 74.3 x 160.6 x 8.75 मिलीमीटर है। Also Read Realme C55 लॉन्च: इसमें है लाख रुपये वाले Apple iPhone 14 Pro जैसा फीचर, दाम 10,999 रुपये हैंडसेट का वज़न 177.4 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए नोकिया सी12 प्रो में 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, ग्लोनास और माइक्रो यूएसबी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नया नोकिया फोन 10W चार्जिंग के साथ 4000mAh की बैटरी के साथ आता है। Nokia C12 Pro Price in India नोकिया सी12 प्रो स्मार्टफोन को डार्क स्यान, चारकोल और लाइट मिंट कलर में लॉन्च किया गया है। नोकिया के 2 जीबी रैम वेरियंट को 6,999 रुपये जबकि 3 जीबी रैम वेरियंट को 7,499 रुपये में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन को Nokia.com के अलावा ऑनलाइन व ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।

