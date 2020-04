Nokia 7.2 price in India: जानें नोकिया 7.2 की कीमत और ऑफर्स

Nokia ब्रांड के फोन बनाने वाली कंपनी HMD Global ने अपने स्मार्टफोन्स की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। भारत सरकार ने स्मार्टफोन्स पर जीएसटी (GST) दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। Nokia 2.3, Nokia 110, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 2.2, Nokia 105, Nokia 3.2, Nokia 4.2 और Nokia 9 PureView स्मार्टफोन की कीमत में बढ़ोतरी हुई है।

Nokia 7.2 Price in India

नोकिया 7.2 के 6 जीबी रैम वेरिएंट को अब 18,016 रुपये तो वहीं इस फोन के 4 जीबी रैम मॉडल को अब 16,330 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। याद करा दें कि पहले इस फोन का 4 जीबी रैम वेरिएंट 15,499 रुपये में मिलता था।

Nokia 9 Pureview Price in India

अगर आप नोकिया ब्रांड के नोकिया 9 प्योरव्यू स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो अब इसके लिए ग्राहकों को 49,999 रुपये के बजाय अब 52,677 रुपये खर्च करने होंगे।

Nokia 6.2 Price in India: नोकिया 6.2 स्मार्टफोन अब 12,499 रुपये के बजाय 13,168 रुपये में बेचा जाएगा।

Nokia 7.1 Price in India: नोकिया 7.1 स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों को अब इस हैंडसेट के लिए 13,695 रुपये खर्च करने होंगे।

Nokia 5.1 Plus Price in India: नोकिया 5.1 प्लस स्मार्टफोन की कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब यह हैंडसेट 11,166 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Nokia 3.2 Price in India की बात करें तो यह स्मार्टफोन अब 8,428 रुपये में मिलेगा। तो वहीं, Nokia 4.2 Price in India को अब कीमत में बढ़ोतरी के बाद 10,008 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Nokia 2.2 Price in India के लिए ग्राहकों को अब 6,320 रुपये खर्च करने होंगे। Nokia 3.1 Plus Price in India की बात करें तो इस हैंडसेट को 10,534 रुपये में लिस्ट किया गया है।

अब बात Nokia Feature Phone के कीमत की। Nokia 3310 डुअल-सिम फोन को 3,488 रुपये, Nokia 8810 4जी फीचर फोन को 3,160 रुपये, Nokia 216 को 2,633 रुपये, Nokia 150 को 2,053 रुपये, Nokia 110 को 1,684 रुपये, Nokia 106 को 1,316 रुपये और Nokia 105 को 1,053 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

हाल ही में नोकिया ने Nokia 2.3 Price in India की कीमत में भी बढ़ोतरी की थी। याद करा दें कि यह हैंडसेट पहले 7,199 रुपये में बेचा जाता था लेकिन अब इस फोन के लिए ग्राहकों को 7,585 रुपये खर्च करने होंगे।

