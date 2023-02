4000 से कम वाले डिवाइस में AMOLED डिस्प्ले, 7 दिन तक चलेगी बैटरी

NoiseFit Halo Price in India: नॉइज की नई स्मार्टवॉच को भारत में 4000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया गया है। इसमें कई सारे हेल्थ फीचर्स मिलते हैं।

नॉइज़फिट हैलो स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च

NoiseFit Halo launched: भारतीय ब्रैंड Noise ने देश में अपनी नई स्मार्टवॉच NoiseFit Halo से पर्दा उठा दिया है। इससे पहले कंपनी ने हाल ही में NoiseFit Crew को लॉन्च किया था। नई नॉइज़फिट हैलो में प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं और इसका दाम 5000 रुपये से कम है। नॉइज़फिट हैलो को boAt, Realme, Xiaomi, OnePlus, DIZO समेत कई अन्य ब्रैंड की स्मार्टवॉच से टक्कर मिलेगी। जानें नई नॉइज़फिट हैलो की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… NoiseFit Halo Price in India NoiseFit Halo को देश में 3,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। इसकी बिक्री ऐमजॉन पर 27 फरवरी से शुरू होगी। इस वॉच को ऐमजॉन और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह स्मार्टवॉच लेदर, टेक्स्चर्ड सिलिकॉन व स्टैंडर्ड सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आती है। नई NoiseFit Halo को विंटेज लेदर ब्राउन, जेट ब्लैक, फॉरेस्ट ग्रीन, स्टेटमेंट ब्लैक, फिरेरी औरेंज और क्लासिक लेदर ब्लैक कलर वेरियंट में लॉन्च किया गया है। NoiseFit Halo Features नॉइज़फिट हैलो में 1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ सर्कुलर डायल दिया गया है। स्क्रीन 466 x 466 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। इस वॉच में ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले फीचर दिया गया है। यूजर्स स्क्रीन पर टच करके डिस्प्ले के टर्न ऑफ और सिंगल टैप पर इसे टर्न ऑन कर सकते हैं। स्मार्टवॉच प्रीमियम मेटैलिक यूनिबॉडी के साथ आती है और इसमें दांयी तरफ दो फिजिकल बटन मिलते हैं। यह वॉच IP68-सर्टिफाइड है और डस्ट व वॉटर-रेजिस्टेंट फीचर ऑफर करती है। Also Read शाओमी ने लॉन्च किया गोल्ड प्लेट वाला सस्ता AC, बिजली की खपत एकदम कम! नॉइज़फिट हैलो में हार्ट-रेट मॉनिटर, Spo2 सेंसर, स्लीप ट्रैकर, स्टेप काउंट और ब्रीदिंग सेंसन जैसे हेल्थ फीचर्स मिलते हैं। इस स्मार्टवॉच में कई सारे स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं। Also Read पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा मजबूत बॉडी वाला CAT S75 Rugged Phone, जानें दाम NoiseFit Halo में क्विक पेयरिंग के लिए TrySync फीचर दिया गया है। इसके अलावा वॉच में फास्ट कनेक्टिविटी मिलती है। वॉच से डायरेक्ट ब्लूटूथ कॉलिंग करने पर बैटरी खपत भी कम होने का दावा किया गया है। इसमें नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। नॉइज़ की इस स्मार्टवॉच को लेकर दावा है कि सिंगल चार्ज में 7 दिन की बैटरी लाइफ मिलेगी।

