ब्लूटूथ कॉलिंग और वॉटरप्रूफ फीचर वाली NoiseFit Force स्मार्टवॉच लॉन्च, दाम 3000 से कम

NoiseFit Force smartwatch Price: नॉइजफिट फोर्स स्मार्टवॉच को देश में 1.32 इंच डिस्प्ले दी गई है। इस वॉच में 30 से ज्यादा मोड महिलाओं के लिए दिए गए हैं। जानें क्या है खास…

नॉइजफिट फोर्स स्मार्टवॉच को पॉलीकार्बोनेट मटीरियल के साथ लॉन्च किया गया है।

NoiseFit Force Smartwatch launched in india: नॉइज ने शुक्रवार को अपनी रग्ड स्मार्टवॉच NoiseFit Force से पर्दा उठा दिया। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वॉच को खासतौर पर फन और एडवेंचर के शौकीन लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। स्मार्टवॉच को देश में 2,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। यह वॉच फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन के साथ आती है। नॉइजफिट स्मार्टवॉच को जेट ब्लैक, मिस्ट ग्रे और टील ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। ग्राहक 3 फरवरी से इस वॉच को ऐमजॉन और कंपनी की GoNoise वेबसाइट से खरीद सकते हैं। Noisefit Force Smartwatch Features नॉइजफिट फोर्स स्मार्टवॉच में 1.32 इंच IPS हाई-रेजॉलूशन डिस्प्ले दी गई है। यह वॉच IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है। इस वॉच में ब्लूटूथ 5.1, लंबी बैटरी लाइफ और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नॉइज़ फिट फोर्स को बनाने में Zinc Alloy और पॉलीकार्बोनेट मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। यह वॉच मजबूत बॉडी के साथ आती है। यूजर्स स्मार्टवॉच से ही एक साथ 5 कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि बहुत कम बैटरी खपत के साथ यूजर्स लंबे समय तक बिना हैंग हुए स्मार्टवॉच से कॉलिंगं एक्सपीरियंस ले सकते हैं। Also Read 108MP कैमरे वाले Oppo Reno 8T 5G स्मार्टफोन की भारत में दस्तक, जानें दाम व सारी खासियतें नॉइज़ का कहना है कि नई स्मार्टवॉच को पावर देने के लिए 300mAh की बैटरी दी गई है। सिंगल फुलचार्ज में वॉच से 7 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। Also Read लॉन्च से पहले शाओमी की इलेक्ट्रिक कार की दिखी पहली झलक, ठोंक दिया 12 करोड़ का जुर्माना फीचर्स के हिसाब से कहें तो NoiseFit Force एक स्पोर्ट्स स्मार्टवॉच कही जा सकती है। इसमें कई सारे हेल्थ और फिटनेस फीचर्स दिए गए हैं। इसमें इनबिल्ट Noise Health Suite दिया गया है जिससे यूजर्स SPO2 लेवल, स्लीप और हार्ट रेट को ट्रैक कर सकते हैं। महिलाओं के लिए इस वॉच में 30 मोड मिलते हैं। इसके साथ ही यह वॉच कई सारे क्लाउड-बेस्ड वॉचफेस ऑफर करता है जिन्हें कस्टमाइज़ किया जा सकता है। वॉइस असिस्टेंट के साथ यूजर्स थिएटर मोड और गेम्स मोड को एक्सेस कर सकते हैं।

