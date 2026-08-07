संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्य न्यू मैक्सिको की एक राज्य अदालत ने गुरुवार को इंस्टाग्राम-फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ के लिए 567 मिलियन डॉलर का फंड देने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने युवा यूजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके में बदलाव करने का आदेश दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पाया कि बच्चों की भलाई को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनी जिम्मेदार है।

सांता फे में जज ब्रायन बीडशेड ने फैसला सुनाया कि कंपनी ने न्यू मैक्सिको में ‘पब्लिक न्यूसेंस’ पैदा किया है। उन्होंने डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज़ का पक्ष लिया।

टोरेज ने सोशल मीडिया कंपनी पर आरोप लगाया था कि उसने युवा यूजर्स को लत लगाने वाले प्रोडक्ट बनाए और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को यौन शोषण से बचाने में नाकाम रही।

यह फैसला मामले के पिछले चरण में न्यू मैक्सिको की जूरी द्वारा मेटा को 375 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिए जाने के पांच महीने बाद आया है।

जूरी ने पाया था कि कंपनी ने युवा यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी देकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून का उल्लंघन किया था।

सोशल मीडिया कंपनियों पर युवा यूजर्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने वाले मुकदमों की बढ़ती लहर के बीच इस मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी।

जहां कई मुकदमे बच्चों और परिवारों द्वारा व्यक्तियों को कथित नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए हैं, वहीं राज्यों, नगर पालिकाओं और स्कूल जिलों ने भी इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की मांग करते हुए मुकदमे किए हैं।

40 से ज्यादा राज्यों और 1,300 से ज्यादा स्कूल जिलों ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ ‘पब्लिक न्यूसेंस’ के मुकदमे दायर किए हैं।

वे नुकसान के लिए हर्जाने के साथ-साथ ऐसे अदालती आदेश भी मांग रहे हैं जिनसे प्रोडक्ट और तौर-तरीकों में बदलाव हो।

बीडशेड ने गुरुवार को मेटा को युवाओं की सुरक्षा के उपाय लागू करने का आदेश दिया। इनमें टीनएजर्स द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर मासिक सीमा, नोटिफिकेशन पर प्रतिबंध, नाबालिगों के साथ वयस्कों के संपर्क पर कड़ा नियंत्रण, AI चैटबॉट के लिए सुरक्षा उपाय और बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट की बेहतर समीक्षा शामिल है।

यह आदेश पांच साल तक लागू रहेगा। मेटा ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी और वह अपने प्लेटफॉर्म से हानिकारक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए काम कर रही है।

मेटा ने एक बयान में कहा, “हमें ऑनलाइन टीनएजर्स की सुरक्षा के अपने रिकॉर्ड पर भरोसा है और हम उन दावों के खिलाफ अपना बचाव जारी रखेंगे जो तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं।”

न्यू मैक्सिको के टोरेज़ ने एक बयान में कहा कि मेटा ने बच्चों की सुरक्षा के बजाय मुनाफे को चुना और यह फैसला पहली बार किसी सोशल मीडिया दिग्गज को बच्चों की सुरक्षा के लिए बदलाव करने पर मजबूर करने वाला था।

टोरेज ने कहा, “यह सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ फैसला नहीं है। यह एक ब्लूप्रिंट है।” “अब दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के पास, जो इसी संकट का सामना कर रहे हैं, एक रोडमैप है जिसका वे पालन कर सकते हैं।”

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