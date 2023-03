शर्त लगा लीजिए! Netflix की यह सीक्रेट ट्रिक आपको नहीं पता होगी, जानकर हो जाएंगे हैरान

Netflix Secret Code- नेटफ्लिक्स पर ऐसे सीक्रेट कोड हैं जिनके जरिए आसानी से कॉन्टेन्ट को एक्सेस करके देखा जा सकता है।

नेटफ्लिक्स सीक्रेट कोड के बारे में जानें सबकुछ

Netflix Secret Codes Access: OTT प्लैटफॉर्म Netflix को दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेटफ्लिक्स पर बड़ी संख्या में फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्युमेंट्री समेत ढेर सारा प्रीमियम कॉन्टेन्ट ऑनलाइन देखने के लिए उपलब्ध है। लेकिन नेटफ्लिक्स यूजर्स को ओटीटी पर कॉन्टेन्ट देखने के लिए सब्सकिप्शन प्लान लेना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी ट्रिक है जिसके जरिए आपके लिए नेटफ्लिक्स देखना काफी आसान हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पर हर यूजर के एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करने के लिए OTT प्लैटफॉर्म एक एल्गोरिद्म का इस्तेमाल करता है। यह एल्गोरिद्म हर यूजर के इंट्रेस और उनके द्वारा देखे गए कॉन्टेन्ट का डेटा इकट्ठा करता है। इसके बाद नेटफ्लिक्स उस यूजर को उसी तरह के कॉन्टेन्ट, शो और मूवी देखने का सुझाव देता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को नेटफ्लिक्स के होमपेज पर लाइब्रेरी से गिना-चुना कॉन्टेन्ट ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप नेटफ्लिक्स पर मौजूद ढेर सारे कॉन्टेन्ट को आसानी से देखने के लिए एक्सेस कर सकते हैं और स्पेसिफिक कोड का इस्तेमाल करके यूजर्स पूरी जॉनर लिस्ट को एक्सेस किया जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध चुनिंदा कोड के बारे में… Also Read Jio का सबसे सस्ता प्लान! फ्री देखें Netflix, Prime Video, अनलिमिटेड कॉल और 200GB तक डेटा गौर करने वाली बात है कि रीजनल पाबंदियों के चलते हो सकता है कि कुछ नेटफ्लिक्स कोड आपके देश में काम ना करें। हालांकि, एक बढ़िया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) इन कोड को अनब्लॉक कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे बेस्ट VPNs में से एक की जरूरत होगी जो नेटफ्लिकस VPN बैन को बायपास कर सके। Indian Movies – 10463 Action & Adventure- Code 1365 Action Thrillers – 43048

Adventures – 7442

Action Comedies – 43040

Sports Documentry -180

Crime Drama – 6889

Court Room Drama- 2748

Kids Music- 53843

Kids TV – 27346

Diney – 67673

TV Cartoons- 11177

Classic Comedies – 31694

Classic Dramas – 29809

Epics – 52858

Animation Science Fiction – 2729

Animation Action -2653

Gangster Movies – 31851

Spy thrillers – 9147

Korean TV Show- 67879

B-Horror Movies – 8195

Classic Musicals – 32392

Classic Romatic Movies -31273

Romatic Dramas – 1255

Silent Movies – 53310

Rality TV – 9833

Food & Travel TV – 72436

Action Thrillers – 43048

Classic TV Shows- 46553

Spiritual Documentaries – 2760

Comic SuperHero Movies – 10118 इसके अलावा भी नेटफ्लिक्स के बहुत सारे सीक्रेट कोड, कैटिगिरी के हिसाब से उपलब्ध हैं। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाकर इन कोड के बारे में विस्तार से जानकारी पाई जा सकती है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram